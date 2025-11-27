Видео
Україна
Видео

Главная Одесса Квартира в доме-крепости — за сколько продают в Одессе

Квартира в доме-крепости — за сколько продают в Одессе

Дата публикации 27 ноября 2025 12:45
Квартира 86 м² в доме-памятнике в Одессе - продажа за $74 000
Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из видео

В Одессе выставили на продажу квартиру в доме-крепости. Это часть бывшего артиллерийского училища, возведенного более ста лет назад из красного кирпича. Дом имеет статус архитектурного памятника и узнаваемые башенки, сохранившие исторический вид.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

@rieltor_redchenkolana

ДОМ КРЕПОСТЬ Одесса Памятник архитектуры Продажа 3комн.кв!!! 1/4. 74000$ 86кв.м Чтобы получить больше информации об этом объекте 0983215060 вышлю планировку #нерухомість #redchenkolana #квартираодесса #историяодессы #2

♬ Размышления на 52-й - AGM3

Что предлагают

Здание, где продается квартира, входит в комплекс бывших казарм артиллерийского училища. Это три кирпичных дома в стиле фортификационной архитектуры, два из которых трехэтажные, а один — четырехэтажный. Башенки и декоративные элементы до сих пор сохранились, хотя часть фасада закрывает плющ. Квартира, которая расположена в них, площадью 86 квадратных метров. Имеет высокие потолки, большие комнаты и планировку, которая позволяет менять пространство — несколько стен не являются несущими. Помещение требует ремонта, однако размеры и высота потолков позволяют создать современный интерьер.

Гостиная напоминает небольшой зал — просторная, с большими окнами и видом на зеленый парк. В квартире тихо, несмотря на расположение в исторической части города. Есть отдельный уголок для отдыха и чтения, а огромное количество книг на полках создает атмосферу домашней библиотеки. Жилье расположено на первом этаже и предлагается за 74 тысячи долларов.

Напомним, мы сообщали, что в центре Одессы продают квартиру под ремонт. Также мы писали, что на продажу выставили квартиру у моря, в которую влетел "шахед".

Одесса недвижимость цены на квартиры Одесская область Новости Одессы квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
