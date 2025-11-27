Квартира 86 м² в доме-памятнике в Одессе - продажа за $74 000

Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из видео

В Одессе выставили на продажу квартиру в доме-крепости. Это часть бывшего артиллерийского училища, возведенного более ста лет назад из красного кирпича. Дом имеет статус архитектурного памятника и узнаваемые башенки, сохранившие исторический вид.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Что предлагают

Здание, где продается квартира, входит в комплекс бывших казарм артиллерийского училища. Это три кирпичных дома в стиле фортификационной архитектуры, два из которых трехэтажные, а один — четырехэтажный. Башенки и декоративные элементы до сих пор сохранились, хотя часть фасада закрывает плющ. Квартира, которая расположена в них, площадью 86 квадратных метров. Имеет высокие потолки, большие комнаты и планировку, которая позволяет менять пространство — несколько стен не являются несущими. Помещение требует ремонта, однако размеры и высота потолков позволяют создать современный интерьер.

Гостиная напоминает небольшой зал — просторная, с большими окнами и видом на зеленый парк. В квартире тихо, несмотря на расположение в исторической части города. Есть отдельный уголок для отдыха и чтения, а огромное количество книг на полках создает атмосферу домашней библиотеки. Жилье расположено на первом этаже и предлагается за 74 тысячи долларов.

