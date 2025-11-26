Квартира 75 м² возле Дерибасовской в Одессе - цена и состояние

Квартира под ремонт в центре Одессы — стоимость сегодня
В центре Одессы выставили на продажу квартиру в нескольких минутах от Дерибасовской. Жилье имеет удобную планировку и светлые комнаты, но покупателю придется учесть расходы на полное обновление. Несмотря на выгодное расположение, техническое состояние квартиры оставляет желать лучшего. Объект может заинтересовать тех, кто готов инвестировать в ремонт.
Видео с осмотром распространяется в соцсетях.
Что предлагают в центре города
Квартира расположена в "сталинке" на четвертом этаже, в пяти минутах от центральных улиц. Площадь жилья — 75 м², в нем три раздельные комнаты, большие окна и гостиная с балконом, выходящим на улицу Европейскую. Кухня газовая, площадью 8 м². Санузел раздельный, все коммуникации заменены. Возле дома есть место под авто, поэтому владельцам будет где поставить свой транспорт
Однако жилье требует полного обновления. стоимость объекта — 71 000 долларов. Такое помещение может стать вариантом для покупателей, которые ищут центральную локацию и готовы самостоятельно привести жилье в современное состояние.
