Главная Одесса Квартира под ремонт в центре Одессы — стоимость сегодня

Квартира под ремонт в центре Одессы — стоимость сегодня

Дата публикации 26 ноября 2025 18:40
обновлено: 17:35
Квартира 75 м² возле Дерибасовской в Одессе - цена и состояние
Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из видео

В центре Одессы выставили на продажу квартиру в нескольких минутах от Дерибасовской. Жилье имеет удобную планировку и светлые комнаты, но покупателю придется учесть расходы на полное обновление. Несмотря на выгодное расположение, техническое состояние квартиры оставляет желать лучшего. Объект может заинтересовать тех, кто готов инвестировать в ремонт.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Читайте также:

Что предлагают в центре города

Квартира расположена в "сталинке" на четвертом этаже, в пяти минутах от центральных улиц. Площадь жилья — 75 м², в нем три раздельные комнаты, большие окна и гостиная с балконом, выходящим на улицу Европейскую. Кухня газовая, площадью 8 м². Санузел раздельный, все коммуникации заменены. Возле дома есть место под авто, поэтому владельцам будет где поставить свой транспорт

Однако жилье требует полного обновления. стоимость объекта — 71 000 долларов. Такое помещение может стать вариантом для покупателей, которые ищут центральную локацию и готовы самостоятельно привести жилье в современное состояние.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают квартиру, в которую попал "шахед". А также, в центре на продажу выставили квартиру, которая больше похожа на свалку.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
