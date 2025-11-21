Продаж занедбаної квартири в центрі Одеси за 19 тисяч

Одна з кімнат квартири. Фото: скриншот з відео

У центрі Одеси продають двокімнатну квартиру у вкрай занедбаному стані. Усередині — гори сміття, пліснява та потреба у повному ремонті. Попри розташування, користувачі мережі не погоджуються з ціною.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що пропонують

У центрі Одеси виставили на продаж двокімнатну квартиру площею 56 квадратних метрів. Житло у дуже поганому стані. Усюди сміття, підлога потребує ремонту, а на стіні та стелі плями плісняви. У квартирі роздільний санвузол та високі стелі, але навіть для огляду довелося надягати бахіли. Продавець зазначає, що все сміття можна вивезти "під ключ" — є бригада, яка зробить це за день-два. Газова труба проходить поруч із будинком, тож можна підключити індивідуальне опалення або повернути центральне.

Спершу квартиру продавали за 22 тисячі доларів, тепер ціна впала до 19 тисяч, і продавець обіцяє додатковий торг.

Реакція соцмереж

У соцмережах реакція бурхлива. Частина користувачів вважає, що реальна ціна такому житлу набагато нижча, а сміття мав би прибрати власник. Інші ж переконані, що навіть у такому стані квартира в центрі — шанс купити дешевше, а решту можна довести до ладу. Дехто жартує, що помешкання більше схоже на закинутий склад, ніж на житло.

