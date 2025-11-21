Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Квартира-свалка в центре Одессы — цена продажи сегодня

Квартира-свалка в центре Одессы — цена продажи сегодня

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 16:26
обновлено: 16:38
Продажа заброшенной квартиры в центре Одессы за 19 тысяч
Одна из комнат квартиры. Фото: скриншот из видео

В центре Одессы продают двухкомнатную квартиру в крайне запущенном состоянии. Внутри горы мусора, плесень и потребность в полном ремонте. Несмотря на расположение, пользователи сети не соглашаются с ценой.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Реклама
Читайте также:

Что предлагают

В центре Одессы выставили на продажу двухкомнатную квартиру площадью 56 квадратных метров. Жилье в очень плохом состоянии. Повсюду мусор, пол требует ремонта, а на стене и потолке пятна плесени. В квартире раздельный санузел и высокие потолки, но даже для осмотра пришлось надевать бахилы. Продавец отмечает, что весь мусор можно вывезти "под ключ" — есть бригада, которая сделает это за день-два. Газовая труба проходит рядом с домом, поэтому можно подключить индивидуальное отопление или вернуть центральное.

Сначала квартиру продавали за 22 тысячи долларов, теперь цена упала до 19 тысяч и продавец обещает дополнительный торг.

Реакция соцсетей

В соцсетях реакция бурная. Часть пользователей считает, что реальная цена такому жилью гораздо ниже, а мусор должен был бы убрать владелец. Другие же убеждены, что даже в таком состоянии квартира в центре — шанс купить дешевле, а остальное можно привести в порядок. Некоторые шутят, что помещение больше похоже на заброшенный склад, чем на жилье.

Напомним, мы сообщали о том, сколько в Одессе стоит двухэтажная квартира с ремонтом. А также мы писали о том, что в Одессе продают трехкомнатное жилье под ремонт.

Одесса цены на квартиры Одесская область Новости Одессы продажа квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации