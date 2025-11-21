Продажа заброшенной квартиры в центре Одессы за 19 тысяч

Одна из комнат квартиры. Фото: скриншот из видео

В центре Одессы продают двухкомнатную квартиру в крайне запущенном состоянии. Внутри горы мусора, плесень и потребность в полном ремонте. Несмотря на расположение, пользователи сети не соглашаются с ценой.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Реклама

Читайте также:

Что предлагают

В центре Одессы выставили на продажу двухкомнатную квартиру площадью 56 квадратных метров. Жилье в очень плохом состоянии. Повсюду мусор, пол требует ремонта, а на стене и потолке пятна плесени. В квартире раздельный санузел и высокие потолки, но даже для осмотра пришлось надевать бахилы. Продавец отмечает, что весь мусор можно вывезти "под ключ" — есть бригада, которая сделает это за день-два. Газовая труба проходит рядом с домом, поэтому можно подключить индивидуальное отопление или вернуть центральное.

Сначала квартиру продавали за 22 тысячи долларов, теперь цена упала до 19 тысяч и продавец обещает дополнительный торг.

Реакция соцсетей

В соцсетях реакция бурная. Часть пользователей считает, что реальная цена такому жилью гораздо ниже, а мусор должен был бы убрать владелец. Другие же убеждены, что даже в таком состоянии квартира в центре — шанс купить дешевле, а остальное можно привести в порядок. Некоторые шутят, что помещение больше похоже на заброшенный склад, чем на жилье.

Напомним, мы сообщали о том, сколько в Одессе стоит двухэтажная квартира с ремонтом. А также мы писали о том, что в Одессе продают трехкомнатное жилье под ремонт.