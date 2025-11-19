Продажа трехкомнатной квартиры на Греческой в Одессе

Дом на улице Греческой в Одессе. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

В центре Одессы продается просторная трехкомнатная квартира на улице Греческой. Жилье имеет два балкона с видом на оживленную часть города и расположено рядом с Дерибасовской. Однако квартира находится и неподалеку от порта и требует полного ремонта.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Что предлагают

В продаже появилась квартира на улице Греческой в Одессе. Общая площадь жилья — 77 квадратных метров. Квартира занимает весь этаж и имеет три отдельные комнаты площадью 20, 28 и 12 квадратных метров. Две из них оборудованы балконами с выходом на Греческую, откуда открывается вид на центральную часть города. Также есть кухня почти 9 квадратных метров и санузел.

Несмотря на удачную локацию, квартира находится в состоянии, требующем капитального ремонта. На фото из объявления видны следы влаги, старые коммуникации и общий износ помещений. Владельцы оценили жилье в 77 тысяч долларов.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи резко раскритиковали состояние квартиры и заявленную цену. Многие считают, что реальная стоимость должна быть значительно ниже, учитывая объем необходимых ремонтных работ. Пользователи обсуждают возможную коррозию, проблемы с крышей и коммуникациями, отмечая, что затраты на восстановление могут быть очень высокими.

