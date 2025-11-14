Видео
Україна
Видео

В центре Одессы продают комнату по цене квартиры — детали

В центре Одессы продают комнату по цене квартиры — детали

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 13:19
обновлено: 12:58
Комната в центре Одессы за $14 тысяч - что предлагают
Дом, в котором продают комнату. Фото: скриншот из видео

В самом сердце Одессы выставили на продажу комнату, стоимость которой приравнивается к небольшой квартире. Несмотря на скромные условия, владелец оценил жилье в 14 тысяч долларов.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

Жилье расположено возле книжного рынка на улице Святослава Караванского. По информации из объявления, площадь комнаты составляет 25 квадратных метров. Автор видео отмечает, что помещение имеет собственный душ и санузел, впрочем, на видео они не показаны. Внутри — старая, но ухоженная мебель.

Интерьер выглядит просто: светлый линолеум на полу, два больших окна с легкими шторами, старый телевизор на тумбе, рядом два стула. Слева стоит стол со скатертью и вазонами, справа — кровать с красным одеялом. В целом комната выглядит светлой и просторной, хотя без признаков современного ремонта.

В квартире также есть холодильник, деревянный шкаф и стенка для хранения. Общий вид — типичное жилье советского образца. Цена — 14 тысяч долларов США.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе выставили на продажу квартиру с позолотой и резьбой. Также мы писали о том, сколько стоит аренда элитной квартиры с панорамным видом на море.

Одесса недвижимость Одесская область жилье Новости Одессы квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
