Комната в центре Одессы за $14 тысяч - что предлагают

В центре Одессы продают комнату по цене квартиры — детали
В самом сердце Одессы выставили на продажу комнату, стоимость которой приравнивается к небольшой квартире. Несмотря на скромные условия, владелец оценил жилье в 14 тысяч долларов.
Видео с осмотром распространяется в соцсетях.
Что предлагают
Жилье расположено возле книжного рынка на улице Святослава Караванского. По информации из объявления, площадь комнаты составляет 25 квадратных метров. Автор видео отмечает, что помещение имеет собственный душ и санузел, впрочем, на видео они не показаны. Внутри — старая, но ухоженная мебель.
Интерьер выглядит просто: светлый линолеум на полу, два больших окна с легкими шторами, старый телевизор на тумбе, рядом два стула. Слева стоит стол со скатертью и вазонами, справа — кровать с красным одеялом. В целом комната выглядит светлой и просторной, хотя без признаков современного ремонта.
В квартире также есть холодильник, деревянный шкаф и стенка для хранения. Общий вид — типичное жилье советского образца. Цена — 14 тысяч долларов США.
