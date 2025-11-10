Видео
Видео

Руины по цене квартиры — что предлагают в Одессе

Руины по цене квартиры — что предлагают в Одессе

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 15:15
обновлено: 15:27
Квартира в Одессе у моря за 15 тысяч долларов - руины внутри
Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из Google Maps

В Пересыпском районе Одессы продают квартиру в двухэтажном доме. До моря — десять минут пешком, но жилье находится в аварийном состоянии. Квартира полностью заброшена, требует капитального ремонта и непригодна для проживания.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Что предлагают

Жилье площадью 65 квадратных метров расположено на втором этаже старого дома в Пересыпском районе Одессы на улице Черноморского казачества. Цена — 15 тысяч долларов. Продавец отметил, что квартира "срочно продается", но ее состояние — фактически руины. Внутри разрушены стены, поврежден пол, на потолках видны следы протеканий. Обои обвисли клочьями, штукатурка местами отпала, а окна старые и изношенные.

В помещении много мусора, обломков и остатков старой мебели, которая давно потеряла пригодность. Коммуникации, вероятно, нуждаются в полной замене. Квартира давно не ремонтировалась и, похоже, была заброшена. Чтобы привести ее в жилое состояние, нужен полный капитальный ремонт — от пола и стен до электричества и водоснабжения.

Реакция в соцсетях

В социальных сетях объявление вызвало бурную реакцию. Люди возмутились, что за такие руины просят 15 тысяч долларов. Некоторые саркастически отмечали, что квартира похожа на последствия обстрела. А другие шутили, что жилье может не выстоять до продажи.

Напомним, мы сообщали о том, сколько в Одессе стоит квартира в доме-музее. Также мы писали, что в Одессе продают сразу три дома на одной территории.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
