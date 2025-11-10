Квартира в Одесі біля моря за 15 тисяч доларів — руїни всередині

Будинок, в якому продають квартиру. Фото: скриншот із Google Maps

У Пересипському районі Одеси продають квартиру у двоповерховому будинку. До моря — десять хвилин пішки, але житло перебуває в аварійному стані. Квартира повністю занедбана, потребує капітального ремонту й непридатна для проживання.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що пропонують

Житло площею 65 квадратних метрів розташоване на другому поверсі старого будинку в Пересипському районі Одеси на вулиці Чорноморського козацтва. Ціна — 15 тисяч доларів. Продавець зазначив, що квартира "терміново продається", але її стан — фактично руїни. Усередині зруйновані стіни, пошкоджена підлога, на стелях видно сліди протікань. Шпалери обвисли клаптями, штукатурка місцями відпала, а вікна старі та зношені.

У приміщенні багато сміття, уламків і залишків старих меблів, які давно втратили придатність. Комунікації, ймовірно, потребують повної заміни. Квартира давно не ремонтувалася і, схоже, була покинута. Щоб привести її до житлового стану, потрібен повний капітальний ремонт — від підлоги й стін до електрики та водопостачання.

Реакція у соцмережах

У соціальних мережах оголошення викликало бурхливу реакцію. Люди обурилися, що за такі руїни просять 15 тисяч доларів. Дехто саркастично зазначав, що квартира схожа на наслідки обстрілу. А інші жартували, що житло може не вистояти до продажу.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки в Одесі коштує квартира у будинку-музеї. Також ми писали, що в Одесі продають одразу три будинки на одній території.