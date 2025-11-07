Відео
Україна
Головна Одеса Квартира в будинку-музеї в Одесі — яка ціна

Квартира в будинку-музеї в Одесі — яка ціна

Дата публікації: 7 листопада 2025 16:40
Оновлено: 16:06
Квартира в історичному будинку Піткіса в центрі Одеси
Будинок, у якому продають квартиру. Фото: скриншот із Google Maps

В Одесі виставили на продаж квартиру у знаменитому прибутковому будинку Піткіса — архітектурній перлині міста, зведеній у 1880-х роках архітектором Нієсом. Ця споруда вважається одним із найвишуканіших прикладів одеського історизму. Квартира розташована в самому серці міста, поруч із театром і Дерибасівською.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Читайте також:

Що пропонують

Будинок Піткеса — це справжній шедевр архітектури кінця ХІХ століття. Споруда вражає деталями: центральним еркером над аркою проїзду, склепінчастими стелями та розписами художника Юрса, що прикрашають під’їзди й арку. У продажу — квартира площею 25 квадратних метрів на третьому поверсі триповерхового будинку. У тамбурі розташовано лише п’ять квартир, що забезпечує тишу та приватність.

Об’єкт оцінено у 49 тисяч доларів. Поруч — театри, парки, кафе та історичні пам’ятки. Для шанувальників старовинної архітектури це можливість жити в самому серці історичної Одеси.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі продають одразу три будинки на одній території. Також ми писали, скільки коштує елітна квартира в одеській Аркадії.

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси продаж
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
