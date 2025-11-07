Квартира в історичному будинку Піткіса в центрі Одеси

Будинок, у якому продають квартиру. Фото: скриншот із Google Maps

В Одесі виставили на продаж квартиру у знаменитому прибутковому будинку Піткіса — архітектурній перлині міста, зведеній у 1880-х роках архітектором Нієсом. Ця споруда вважається одним із найвишуканіших прикладів одеського історизму. Квартира розташована в самому серці міста, поруч із театром і Дерибасівською.

Що пропонують

Будинок Піткеса — це справжній шедевр архітектури кінця ХІХ століття. Споруда вражає деталями: центральним еркером над аркою проїзду, склепінчастими стелями та розписами художника Юрса, що прикрашають під’їзди й арку. У продажу — квартира площею 25 квадратних метрів на третьому поверсі триповерхового будинку. У тамбурі розташовано лише п’ять квартир, що забезпечує тишу та приватність.

Об’єкт оцінено у 49 тисяч доларів. Поруч — театри, парки, кафе та історичні пам’ятки. Для шанувальників старовинної архітектури це можливість жити в самому серці історичної Одеси.

