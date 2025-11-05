Продаж будинку з басейном у Совіньйоні — середземноморський стиль

Будинок, який продають в Одесі. Фото: скриншот з відео

В елітному районі Совіньйон в Одесі виставлено на продаж розкішний маєток у середземноморському стилі. На доглянутій ділянці розташовані два будинки, басейн і зелена зона відпочинку. Будівлі нові, повністю укомплектовані меблями й технікою, тому житло готове до заселення.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

@stasyuk_ihor Одеса. Совіньйон. Пропонується до продажу маєток в середньо земно морському стилі. На ділянці розташовано два будинки. Основна будівля 150кв.м. 1-й поверх : - кухня-вітальня з виходом до зони відпочинку біля басейну - гостьова кімната - санвузол - гардероб - secret room 2-й поверх - майстер-спальня зі своїм санвузлом і гардеробом - дитяча кімната (або кабінет) - санвузол - балкон. Окремо на фасаді 2-х пов. будиночок 80кв.м. 1-й поверх : - гараж на два авто - побутове приміщення - санвузол з окремим виходом на вулицю 2-й поверх : - повноцінна квартира-студія. Будинки збудовані з керамічних блоків «КерамоТерм». Фасади утеплені базальтовую мін.ватою, оздоблені керамогранітом. Ділянка 3,5 сотки з неперевершеним фіто дизайном! Висаджені морозо стійкі пальми, багато хвойних дерев та рослин, гортензії, лаванда і т.д. Чудовий газон! На ділянці є дві зони відпочинку з садовими меблями. Сучасний, стильний дизайн та ремонт. Ціна продажу $465.000 домвсовиньоне совиньон домводессе недвижимостьодесса совиньонодесса ♬ оригінальний звук - Ігор Стасюк

Що пропонують

Маєток розташований на ділянці площею 3,5 сотки. На території з ландшафтним дизайном ростуть морозостійкі пальми, хвойні дерева, гортензії, лаванда та декоративні рослини. Є газон і дві зони відпочинку з садовими меблями, а також бетонний басейн із зовнішнім душем і санвузлом — зручно користуватись у літній сезон. Основний будинок має площу 150 м² і два поверхи.

Перший поверх має простору кухню-вітальню з виходом до тераси біля басейну, гостьову кімнату, санвузол і гардеробну. На другому поверсі є велика спальня зі своїм санвузлом і великою гардеробною, дитяча кімната або кабінет, ще один санвузол і балкон. Будинок збудовано з керамічних блоків "КерамоТерм", утеплено базальтовою мінватою й оздоблено керамогранітом. Усередині — сучасний ремонт, розумна система освітлення, меблі та вся побутова техніка.

У дворі розміщено ще одну двоповерхову будівлю площею 80 м².На першому поверсі — гараж на два автомобілі та технічне приміщення для обслуговування басейну. На другому — повноцінна квартира-студія з кухнею, спальнею та санвузлом.

Це зручний варіант для гостей або дорослих дітей. Будинок у чудовому стані — ніхто не проживає постійно, власники використовували його лише як заміську резиденцію. Ціна продажу — 465 000 доларів США.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають приватний будинок за ціною комори. Також ми писали про те, скільки коштує двоповерхова квартира з терасою і видом на море.