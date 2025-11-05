Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Елітний будинок з гостьовою квартирою — ціна в Одесі сьогодні

Елітний будинок з гостьовою квартирою — ціна в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 19:10
Оновлено: 20:09
Продаж будинку з басейном у Совіньйоні — середземноморський стиль
Будинок, який продають в Одесі. Фото: скриншот з відео

В елітному районі Совіньйон в Одесі виставлено на продаж розкішний маєток у середземноморському стилі. На доглянутій ділянці розташовані два будинки, басейн і зелена зона відпочинку. Будівлі нові, повністю укомплектовані меблями й технікою, тому житло готове до заселення.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Реклама
Читайте також:
@stasyuk_ihor

Одеса. Совіньйон. Пропонується до продажу маєток в середньо земно морському стилі. На ділянці розташовано два будинки. Основна будівля 150кв.м. 1-й поверх : - кухня-вітальня з виходом до зони відпочинку біля басейну - гостьова кімната - санвузол - гардероб - secret room 2-й поверх - майстер-спальня зі своїм санвузлом і гардеробом - дитяча кімната (або кабінет) - санвузол - балкон. Окремо на фасаді 2-х пов. будиночок 80кв.м. 1-й поверх : - гараж на два авто - побутове приміщення - санвузол з окремим виходом на вулицю 2-й поверх : - повноцінна квартира-студія. Будинки збудовані з керамічних блоків «КерамоТерм». Фасади утеплені базальтовую мін.ватою, оздоблені керамогранітом. Ділянка 3,5 сотки з неперевершеним фіто дизайном! Висаджені морозо стійкі пальми, багато хвойних дерев та рослин, гортензії, лаванда і т.д. Чудовий газон! На ділянці є дві зони відпочинку з садовими меблями. Сучасний, стильний дизайн та ремонт. Ціна продажу $465.000 домвсовиньоне совиньон домводессе недвижимостьодесса совиньонодесса

♬ оригінальний звук - Ігор Стасюк

Що пропонують

Маєток розташований на ділянці площею 3,5 сотки. На території з ландшафтним дизайном ростуть морозостійкі пальми, хвойні дерева, гортензії, лаванда та декоративні рослини. Є газон і дві зони відпочинку з садовими меблями, а також бетонний басейн із зовнішнім душем і санвузлом — зручно користуватись у літній сезон. Основний будинок має площу 150 м² і два поверхи.

Перший поверх має простору кухню-вітальню з виходом до тераси біля басейну, гостьову кімнату, санвузол і гардеробну. На другому поверсі є велика спальня зі своїм санвузлом і великою гардеробною, дитяча кімната або кабінет, ще один санвузол і балкон. Будинок збудовано з керамічних блоків "КерамоТерм", утеплено базальтовою мінватою й оздоблено керамогранітом. Усередині — сучасний ремонт, розумна система освітлення, меблі та вся побутова техніка.

У дворі розміщено ще одну двоповерхову будівлю площею 80 м².На першому поверсі — гараж на два автомобілі та технічне приміщення для обслуговування басейну. На другому — повноцінна квартира-студія з кухнею, спальнею та санвузлом.

Це зручний варіант для гостей або дорослих дітей. Будинок у чудовому стані — ніхто не проживає постійно, власники використовували його лише як заміську резиденцію. Ціна продажу — 465 000 доларів США.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають приватний будинок за ціною комори. Також ми писали про те, скільки коштує двоповерхова квартира з терасою і видом на море.

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси продаж будинок
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації