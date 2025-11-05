Продажа дома с бассейном в Совиньоне - средиземноморский стиль

Дом, который продают в Одессе. Фото: скриншот из видео

В элитном районе Совиньон в Одессе выставлен на продажу роскошный особняк в средиземноморском стиле. На ухоженном участке расположены два дома, бассейн и зеленая зона отдыха. Здания новые, полностью укомплектованы мебелью и техникой, поэтому жилье готово к заселению.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Одесса. Совиньон. Предлагается к продаже особняк в средне земном морском стиле. На участке расположено два дома. Основное здание 150кв.м. 1-й этаж : - кухня-гостиная с выходом к зоне отдыха у бассейна - гостевая комната - санузел - гардероб - secret room 2-й этаж - мастер-спальня со своим санузлом и гардеробом - детская комната (или кабинет) - санузел - балкон. Отдельно на фасаде 2-х эт. домик 80кв.м. 1-й этаж : - гараж на два авто - бытовое помещение - санузел с отдельным выходом на улицу 2-й этаж : - полноценная квартира-студия. Дома построены из керамических блоков "КерамоТерм". Фасады утеплены базальтовой мин.ватой, отделаны керамогранитом. Участок 3,5 сотки с непревзойденным фито дизайном! Высажены морозостойкие пальмы, много хвойных деревьев и растений, гортензии, лаванда и т.д. Замечательный газон! На участке есть две зоны отдыха с садовой мебелью. Современный, стильный дизайн и ремонт. Цена продажи $465.000

Что предлагают

Поместье расположено на участке площадью 3,5 сотки. На территории с ландшафтным дизайном растут морозостойкие пальмы, хвойные деревья, гортензии, лаванда и декоративные растения. Есть газон и две зоны отдыха с садовой мебелью, а также бетонный бассейн с внешним душем и санузлом — удобно пользоваться в летний сезон. Основной дом имеет площадь 150 м² и два этажа.

Первый этаж имеет просторную кухню-гостиную с выходом к террасе у бассейна, гостевую комнату, санузел и гардеробную. На втором этаже есть большая спальня со своим санузлом и большой гардеробной, детская комната или кабинет, еще один санузел и балкон. Дом построен из керамических блоков "КерамоТерм", утеплен базальтовой минватой и отделан керамогранитом. Внутри — современный ремонт, умная система освещения, мебель и вся бытовая техника.

Во дворе размещено еще одно двухэтажное здание площадью 80 м². На первом этаже — гараж на два автомобиля и техническое помещение для обслуживания бассейна. На втором — полноценная квартира-студия с кухней, спальней и санузлом.

Это удобный вариант для гостей или взрослых детей. Дом в отличном состоянии — никто не проживает постоянно, владельцы использовали его только как загородную резиденцию. Цена продажи — 465 000 долларов США.

