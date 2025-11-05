Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Элитный дом с гостевой квартирой — цена в Одессе сегодня

Элитный дом с гостевой квартирой — цена в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 19:10
обновлено: 20:09
Продажа дома с бассейном в Совиньоне - средиземноморский стиль
Дом, который продают в Одессе. Фото: скриншот из видео

В элитном районе Совиньон в Одессе выставлен на продажу роскошный особняк в средиземноморском стиле. На ухоженном участке расположены два дома, бассейн и зеленая зона отдыха. Здания новые, полностью укомплектованы мебелью и техникой, поэтому жилье готово к заселению.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Реклама
Читайте также:
@stasyuk_ihor

Одесса. Совиньон. Предлагается к продаже особняк в средне земном морском стиле. На участке расположено два дома. Основное здание 150кв.м. 1-й этаж : - кухня-гостиная с выходом к зоне отдыха у бассейна - гостевая комната - санузел - гардероб - secret room 2-й этаж - мастер-спальня со своим санузлом и гардеробом - детская комната (или кабинет) - санузел - балкон. Отдельно на фасаде 2-х эт. домик 80кв.м. 1-й этаж : - гараж на два авто - бытовое помещение - санузел с отдельным выходом на улицу 2-й этаж : - полноценная квартира-студия. Дома построены из керамических блоков "КерамоТерм". Фасады утеплены базальтовой мин.ватой, отделаны керамогранитом. Участок 3,5 сотки с непревзойденным фито дизайном! Высажены морозостойкие пальмы, много хвойных деревьев и растений, гортензии, лаванда и т.д. Замечательный газон! На участке есть две зоны отдыха с садовой мебелью. Современный, стильный дизайн и ремонт. Цена продажи $465.000 домвсовиньоне совиньон домводессе недвижимостьодесса совиньонодесса

♬ оригинальный звук - Игорь Стасюк

Что предлагают

Поместье расположено на участке площадью 3,5 сотки. На территории с ландшафтным дизайном растут морозостойкие пальмы, хвойные деревья, гортензии, лаванда и декоративные растения. Есть газон и две зоны отдыха с садовой мебелью, а также бетонный бассейн с внешним душем и санузлом — удобно пользоваться в летний сезон. Основной дом имеет площадь 150 м² и два этажа.

Первый этаж имеет просторную кухню-гостиную с выходом к террасе у бассейна, гостевую комнату, санузел и гардеробную. На втором этаже есть большая спальня со своим санузлом и большой гардеробной, детская комната или кабинет, еще один санузел и балкон. Дом построен из керамических блоков "КерамоТерм", утеплен базальтовой минватой и отделан керамогранитом. Внутри — современный ремонт, умная система освещения, мебель и вся бытовая техника.

Во дворе размещено еще одно двухэтажное здание площадью 80 м². На первом этаже — гараж на два автомобиля и техническое помещение для обслуживания бассейна. На втором — полноценная квартира-студия с кухней, спальней и санузлом.

Это удобный вариант для гостей или взрослых детей. Дом в отличном состоянии — никто не проживает постоянно, владельцы использовали его только как загородную резиденцию. Цена продажи — 465 000 долларов США.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают частный дом по цене коморки. Также мы писали о том, сколько стоит двухэтажная квартира с террасой и видом на море.

Одесса недвижимость Одесская область Новости Одессы продажа дом
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации