Купить дом в Одессе недорого - жилье на Боровского

Дом, который продают в Одессе. Фото: скриншот из видео

В Одессе продают небольшой дом. Помещение построено в 2012 году, хорошо утеплено и экономно в расходах. Дом имеет все необходимые коммуникации и возможность расширения жилой площади.

Видео с обзором распространяться в соцсетях.

@irynaodessahome Продаётся уютный дом на Боровского 🌿 Дом 2012 года постройки - тёплый, утеплённый и очень экономичный в содержании. Продуманная планировка: - комната - 11 м² - кухня - 8 м² - ванная - 3,6 м² - коридор и подсобка. Все коммуникации - вода, свет, электрокотел. Есть возможность надстроить второй этаж и увеличить жилую площадь. Участок 2 сотки, правильной формы - достаточно места для зоны отдыха, сада или парковки. ✨ Идеальный вариант для тех, кто ценит спокойствие, комфорт и собственный 213-214-355 уголок в городе. #нерухомістьодеса #недвижимость #недвижимостьодесса #одессатикток #одесса ♬ Осенний блюз - Вячеслав Цуканов

Что предлагают

В Одессе выставили на продажу дом на улице Боровского. Его построили в 2012 году, поэтому жилье в хорошем состоянии. Помещение имеет утепление и очень экономное в использовании отопления. Планировка продуманная: комната площадью 11 квадратных метров, кухня — 8 квадратных метров, ванная — 3,5 м², коридор и подсобное помещение. Все коммуникации подключены — вода, свет, электрический котел. При желании владелец может достроить второй этаж и увеличить жилую площадь.

Участок — 2 сотки, правильной формы. На нем можно обустроить сад, зону отдыха или парковку. Стоимость дома составляет всего 14 тысяч долларов — привлекательная цена для жилья в черте города.

