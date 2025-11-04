Видео
Україна
Видео

Дом в Одессе по цене каморки — какие условия

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 17:00
обновлено: 17:09
Купить дом в Одессе недорого - жилье на Боровского
Дом, который продают в Одессе. Фото: скриншот из видео

В Одессе продают небольшой дом. Помещение построено в 2012 году, хорошо утеплено и экономно в расходах. Дом имеет все необходимые коммуникации и возможность расширения жилой площади.

Видео с обзором распространяться в соцсетях.

Продаётся уютный дом на Боровского 🌿 Дом 2012 года постройки - тёплый, утеплённый и очень экономичный в содержании. Продуманная планировка: - комната - 11 м² - кухня - 8 м² - ванная - 3,6 м² - коридор и подсобка. Все коммуникации - вода, свет, электрокотел. Есть возможность надстроить второй этаж и увеличить жилую площадь. Участок 2 сотки, правильной формы - достаточно места для зоны отдыха, сада или парковки. ✨ Идеальный вариант для тех, кто ценит спокойствие, комфорт и собственный уголок в городе.

Что предлагают

В Одессе выставили на продажу дом на улице Боровского. Его построили в 2012 году, поэтому жилье в хорошем состоянии. Помещение имеет утепление и очень экономное в использовании отопления. Планировка продуманная: комната площадью 11 квадратных метров, кухня — 8 квадратных метров, ванная — 3,5 м², коридор и подсобное помещение. Все коммуникации подключены — вода, свет, электрический котел. При желании владелец может достроить второй этаж и увеличить жилую площадь.

Участок — 2 сотки, правильной формы. На нем можно обустроить сад, зону отдыха или парковку. Стоимость дома составляет всего 14 тысяч долларов — привлекательная цена для жилья в черте города.

Напомним, мы сообщали о том, во сколько обойдется трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в одесской Аркадии. Также мы писали сколько нужно заплатить за аренду квартиры премиумкласса в Одессе.

Одесса недвижимость Одесская область Новости Одессы продажа дом
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
