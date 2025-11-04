Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Будинок в Одесі за ціною комірки — які умови

Будинок в Одесі за ціною комірки — які умови

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 17:00
Оновлено: 17:09
Купити будинок в Одесі недорого — житло на Боровського
Будинок, який продають в Одесі. Фото: скриншот з відео

В Одесі продають невеликий будинок. Помешкання зведене у 2012 році, добре утеплене й економне у витратах. Будинок має всі необхідні комунікації та можливість розширення житлової площі.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Реклама
Читайте також:
@irynaodessahome

Продаётся уютный дом на Боровского 🌿 Дом 2012 года постройки — тёплый, утеплённый и очень экономичный в содержании. Продуманная планировка: • комната — 11 м² • кухня — 8 м² • ванная — 3,6 м² • коридор и подсобка. Все коммуникации — вода, свет, электрокотёл. Есть возможность надстроить второй этаж и увеличить жилую площадь. Участок 2 сотки, правильной формы — достаточно места для зоны отдыха, сада или парковки. ✨ Идеальный вариант для тех, кто ценит спокойствие, комфорт и собственный 213-214-355 уголок в городе. #нерухомістьодеса #недвижимость #недвижимостьодесса #одессатикток #одесса

♬ Осенний блюз - Вячеслав Цуканов

Що пропонують

В Одесі виставили на продаж будинок на вулиці Боровського. Його збудували у 2012 році, тому житло у гарному стані. Помешкання має утеплення і дуже економний у використанні опалення. Планування продумане: кімната площею 11 квадратних метрів, кухня — 8 метрів квадратних, ванна — 3,5 м², коридор і підсобне приміщення. Усі комунікації підключені — вода, світло, електричний котел. За бажання власник може добудувати другий поверх і збільшити житлову площу.

Ділянка — 2 сотки, правильної форми. На ній можна облаштувати сад, зону відпочинку чи паркування. Вартість будинку становить лише 14 тисяч доларів — приваблива ціна для житла в межах міста.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме трикімнатна квартира з панорамним видом на море в одеській Аркадії. Також ми писали, скільки треба заплатити за оренду квартири преміумкласу в Одесі.

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси продаж будинок
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації