Купити будинок в Одесі недорого — житло на Боровського

Будинок, який продають в Одесі. Фото: скриншот з відео

В Одесі продають невеликий будинок. Помешкання зведене у 2012 році, добре утеплене й економне у витратах. Будинок має всі необхідні комунікації та можливість розширення житлової площі.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

@irynaodessahome Продаётся уютный дом на Боровского 🌿 Дом 2012 года постройки — тёплый, утеплённый и очень экономичный в содержании. Продуманная планировка: • комната — 11 м² • кухня — 8 м² • ванная — 3,6 м² • коридор и подсобка. Все коммуникации — вода, свет, электрокотёл. Есть возможность надстроить второй этаж и увеличить жилую площадь. Участок 2 сотки, правильной формы — достаточно места для зоны отдыха, сада или парковки. ✨ Идеальный вариант для тех, кто ценит спокойствие, комфорт и собственный 213-214-355 уголок в городе. #нерухомістьодеса #недвижимость #недвижимостьодесса #одессатикток #одесса ♬ Осенний блюз - Вячеслав Цуканов

Що пропонують

В Одесі виставили на продаж будинок на вулиці Боровського. Його збудували у 2012 році, тому житло у гарному стані. Помешкання має утеплення і дуже економний у використанні опалення. Планування продумане: кімната площею 11 квадратних метрів, кухня — 8 метрів квадратних, ванна — 3,5 м², коридор і підсобне приміщення. Усі комунікації підключені — вода, світло, електричний котел. За бажання власник може добудувати другий поверх і збільшити житлову площу.

Ділянка — 2 сотки, правильної форми. На ній можна облаштувати сад, зону відпочинку чи паркування. Вартість будинку становить лише 14 тисяч доларів — приваблива ціна для житла в межах міста.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме трикімнатна квартира з панорамним видом на море в одеській Аркадії. Також ми писали, скільки треба заплатити за оренду квартири преміумкласу в Одесі.