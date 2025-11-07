Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Одесса Квартира в доме-музее в Одессе — какая цена

Квартира в доме-музее в Одессе — какая цена

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 16:40
обновлено: 16:06
Квартира в историческом доме Питкиса в центре Одессы
Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из Google Maps

В Одессе выставили на продажу квартиру в знаменитом доходном доме Питкиса — архитектурной жемчужине города, построенной в 1880-х годах архитектором Ниесом. Это сооружение считается одним из самых изысканных примеров одесского историзма. Квартира расположена в самом сердце города, рядом с театром и Дерибасовской.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Реклама
Читайте также:

Что предлагают

Дом Питкеса — это настоящий шедевр архитектуры конца XIX века. Сооружение поражает деталями: центральным эркером над аркой проезда, сводчатыми потолками и росписями художника Юрса, украшающими подъезды и арку. В продаже — квартира площадью 25 квадратных метров на третьем этаже трехэтажного дома. В тамбуре расположено всего пять квартир, что обеспечивает тишину и приватность.

Объект оценен в 49 тысяч долларов. Рядом — театры, парки, кафе и исторические достопримечательности. Для поклонников старинной архитектуры это возможность жить в самом сердце исторической Одессы.

Реклама

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе продают сразу три дома на одной территории. Также мы писали, сколько стоит элитная квартира в одесской Аркадии.

Одесса недвижимость цены на квартиры Одесская область Новости Одессы продажа
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации