Квартира в историческом доме Питкиса в центре Одессы

Квартира в доме-музее в Одессе — какая цена
В Одессе выставили на продажу квартиру в знаменитом доходном доме Питкиса — архитектурной жемчужине города, построенной в 1880-х годах архитектором Ниесом. Это сооружение считается одним из самых изысканных примеров одесского историзма. Квартира расположена в самом сердце города, рядом с театром и Дерибасовской.
Видео с осмотром распространяться в соцсетях.
Что предлагают
Дом Питкеса — это настоящий шедевр архитектуры конца XIX века. Сооружение поражает деталями: центральным эркером над аркой проезда, сводчатыми потолками и росписями художника Юрса, украшающими подъезды и арку. В продаже — квартира площадью 25 квадратных метров на третьем этаже трехэтажного дома. В тамбуре расположено всего пять квартир, что обеспечивает тишину и приватность.
Объект оценен в 49 тысяч долларов. Рядом — театры, парки, кафе и исторические достопримечательности. Для поклонников старинной архитектуры это возможность жить в самом сердце исторической Одессы.
