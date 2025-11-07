Квартира в историческом доме Питкиса в центре Одессы

Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из Google Maps

В Одессе выставили на продажу квартиру в знаменитом доходном доме Питкиса — архитектурной жемчужине города, построенной в 1880-х годах архитектором Ниесом. Это сооружение считается одним из самых изысканных примеров одесского историзма. Квартира расположена в самом сердце города, рядом с театром и Дерибасовской.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Что предлагают

Дом Питкеса — это настоящий шедевр архитектуры конца XIX века. Сооружение поражает деталями: центральным эркером над аркой проезда, сводчатыми потолками и росписями художника Юрса, украшающими подъезды и арку. В продаже — квартира площадью 25 квадратных метров на третьем этаже трехэтажного дома. В тамбуре расположено всего пять квартир, что обеспечивает тишину и приватность.

Объект оценен в 49 тысяч долларов. Рядом — театры, парки, кафе и исторические достопримечательности. Для поклонников старинной архитектуры это возможность жить в самом сердце исторической Одессы.

