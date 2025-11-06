Продажа трех домов на Фонтане в Одессе с ремонтом и мебелью в Одессе с ремонтом и мебелью

Дома, которые продают в Одессе. Фото: скриншот из видео

В Одессе, на 10-й станции Фонтана, появилось уникальное предложение — сразу три отдельных дома с ремонтом, мебелью и техникой. Каждый имеет площадь 145 квадратных метров и собственный участок на 2 сотки. Продаются они менее чем за 200 тысяч долларов за один.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

@andrey_slepukhin_realtor 🚨 СРОЧНО ТРИ ОТДЕЛЬНЫХ ДОМА НА ФОНТАНЕ Район ул. Дмитрия Донского Все с ремонтом, мебелью и техникой Можно выбрать один или забрать все три 145 кВ.м и 2 сотки имеет каждый дом Отдают за 195 т $ за дом Набирайте уже, поедем смотреть О95 2О2 46 4О #недвижимость ♬ оригинальный звук - Andrey_Slepukhin

Что предлагают

В Одессе, на улице Дмитрия Донского, выставили на продажу три новых дома, которые уже готовы к заселению. Каждое жилье имеет свой современный ремонт, полностью обустроенную кухню, технику и мебель. Внутри — просторная гостиная, большие спальни и несколько санузлов. Площадь каждого дома — 145 м², а вокруг — собственный земельный участок площадью 2 сотки. Дома можно купить отдельно или все вместе — для аренды или семьи.

По словам продавцов, главное преимущество — возможность "заехать и жить" без дополнительных затрат. Стоимость каждого дома составляет 195 тысяч долларов. Все три дома можно приобрести и вместе за 585 тысяч гривен.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают элитный дом с гостевой квартирой. Также мы писали о том, что в Одессе на продажу выставили дом по цене кладовки.