Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Відразу три будинки на одній території — вартість в Одесі

Відразу три будинки на одній території — вартість в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 16:20
Оновлено: 16:53
Продаж трьох будинків на Фонтані в Одесі з ремонтом і меблями
Будинки, які продають в Одесі. Фото: скриншот з відео

В Одесі, на 10-й станції Фонтану, з’явилася унікальна пропозиція — одразу три окремі будинки з ремонтом, меблями та технікою. Кожен має площу 145 квадратних метрів і власну ділянку на 2 сотки. Продаються вони менш ніж за 200 тисяч доларів за один.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Реклама
Читайте також:
@andrey_slepukhin_realtor

🚨 ТЕРМІНОВО ТРИ ОКРЕМІ БУДИНКИ НА ФОНТАНІ Район вул. Дмитра Донського Всі з ремонтом, меблями та технікою Можна обрати один або забрати всі три 145 кВ.м та 2 сотки має кожен будинок Віддають за 195 т $ за будинок Набирайте вже, поїдемо дивитись О95 2О2 46 4О #недвижимость

Реклама
♬ оригинальный звук - Andrey_Slepukhin

Що пропонують

В Одесі, на вулиці Дмитра Донського, виставили на продаж три нових будинки, які вже готові до заселення. Кожне житло має свій сучасний ремонт, повністю облаштовану кухню, техніку та меблі. Всередині — простора вітальня, великі спальні та кілька санвузлів. Площа кожного будинку — 145 м², а навколо — власна земельна ділянка площею 2 сотки. Будинки можна купити окремо або всі разом — для оренди чи родини.

За словами продавців, головна перевага — можливість "заїхати і жити" без додаткових витрат. Вартість кожного будинку становить 195 тисяч доларів. Всі три будинки можна придбати й разом за 585 тисяч гривень.

Реклама

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають елітний будинок з гостьовою квартирою. Також ми писали про те, що в Одесі на продаж виставили будинок за ціною комори.

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси будинок квартира ціна
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації