Продаж трьох будинків на Фонтані в Одесі з ремонтом і меблями

Будинки, які продають в Одесі. Фото: скриншот з відео

В Одесі, на 10-й станції Фонтану, з’явилася унікальна пропозиція — одразу три окремі будинки з ремонтом, меблями та технікою. Кожен має площу 145 квадратних метрів і власну ділянку на 2 сотки. Продаються вони менш ніж за 200 тисяч доларів за один.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

@andrey_slepukhin_realtor 🚨 ТЕРМІНОВО ТРИ ОКРЕМІ БУДИНКИ НА ФОНТАНІ Район вул. Дмитра Донського Всі з ремонтом, меблями та технікою Можна обрати один або забрати всі три 145 кВ.м та 2 сотки має кожен будинок Віддають за 195 т $ за будинок Набирайте вже, поїдемо дивитись О95 2О2 46 4О #недвижимость Реклама ♬ оригинальный звук - Andrey_Slepukhin

Що пропонують

В Одесі, на вулиці Дмитра Донського, виставили на продаж три нових будинки, які вже готові до заселення. Кожне житло має свій сучасний ремонт, повністю облаштовану кухню, техніку та меблі. Всередині — простора вітальня, великі спальні та кілька санвузлів. Площа кожного будинку — 145 м², а навколо — власна земельна ділянка площею 2 сотки. Будинки можна купити окремо або всі разом — для оренди чи родини.

За словами продавців, головна перевага — можливість "заїхати і жити" без додаткових витрат. Вартість кожного будинку становить 195 тисяч доларів. Всі три будинки можна придбати й разом за 585 тисяч гривень.

