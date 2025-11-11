Аренда квартиры у моря в Одессе - Французский бульвар - Французский бульвар

Вид на море из квартиры. Фото: скриншот из видео

В Одессе появилось новое предложение долгосрочной аренды — двухкомнатная квартира в жилом комплексе "Восьмая жемчужина" на Французском бульваре. Помещение имеет панорамный вид на море, современный ремонт и дорогую технику.

Видео с обзором распространяется в соцсетях.

Реклама

Читайте также:

Что предлагают

Двухкомнатная квартира расположена в престижном комплексе "Восьмая жемчужина" у побережья Одессы. Из окон и двух балконов открывается прямой вид на море. В квартире есть просторная кухня с большим обеденным столом, посудомоечной машиной, варочной поверхностью, духовкой и холодильником. Вся бытовая техника — современная и энергоэффективная.

Первая спальня оборудована двуспальной кроватью, телевизором, комодом и встроенным шкафом. Во второй комнате — панорамные окна с видом на море. Отопление в квартире — напольное, также есть кондиционеры. Жилье сдается долгосрочно, арендная плата составляет 600 долларов США в месяц. Квартира уже готова к заселению.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают квартиру с террасой и видом на море. Также мы писали о том, что в Одессе продадут два дома с садом по цене одного.