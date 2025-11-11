Відео
Головна Одеса Квартира з панорамою моря — елітна оренда в Одесі

Квартира з панорамою моря — елітна оренда в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 18:15
Оновлено: 18:26
Оренда квартири біля моря в Одесі — Французький бульвар
Вид на море з квартири. Фото: скриншот з відео

В Одесі з’явилася нова пропозиція довгострокової оренди — двокімнатна квартира у житловому комплексі "Восьма перлина" на Французькому бульварі. Помешкання має панорамний краєвид на море, сучасний ремонт і дорогу техніку.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.



Що пропонують

Двокімнатна квартира розташована у престижному комплексі "Восьма перлина" біля узбережжя Одеси. З вікон і двох балконів відкривається прямий краєвид на море. У квартирі є простора кухня з великим обіднім столом, посудомийною машиною, варильною поверхнею, духовкою та холодильником. Уся побутова техніка — сучасна й енергоефективна.

Перша спальня обладнана двоспальним ліжком, телевізором, комодом і вбудованою шафою. У другій кімнаті — панорамні вікна з видом на море. Опалення в квартирі — підлогове, також є кондиціонери. Житло здається довгостроково, орендна плата становить 600 доларів США на місяць. Квартира вже готова до заселення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають квартиру з терасою та видом на море. Також ми писали про те, що в Одесі продать два будинки з садом за ціною одного.

Одеса ціни на квартири Одеська область оренда Новини Одеси продаж
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
