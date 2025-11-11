Оренда квартири біля моря в Одесі — Французький бульвар

Вид на море з квартири. Фото: скриншот з відео

В Одесі з’явилася нова пропозиція довгострокової оренди — двокімнатна квартира у житловому комплексі "Восьма перлина" на Французькому бульварі. Помешкання має панорамний краєвид на море, сучасний ремонт і дорогу техніку.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

Двокімнатна квартира розташована у престижному комплексі "Восьма перлина" біля узбережжя Одеси. З вікон і двох балконів відкривається прямий краєвид на море. У квартирі є простора кухня з великим обіднім столом, посудомийною машиною, варильною поверхнею, духовкою та холодильником. Уся побутова техніка — сучасна й енергоефективна.

Перша спальня обладнана двоспальним ліжком, телевізором, комодом і вбудованою шафою. У другій кімнаті — панорамні вікна з видом на море. Опалення в квартирі — підлогове, також є кондиціонери. Житло здається довгостроково, орендна плата становить 600 доларів США на місяць. Квартира вже готова до заселення.

