Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе выставили на продажу роскошную квартиру в центре — цена

В Одессе выставили на продажу роскошную квартиру в центре — цена

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 12:14
обновлено: 12:03
Продажа роскошной квартиры в центре Одессы в центре Одессы
Гостиная квартиры в Одессе. Фото: скриншот из видео

В самом сердце Одессы выставили на продажу роскошную квартиру площадью более 100 квадратных метров. Жилье оформлено в классическом стиле с элементами барокко — с позолотой, резьбой и хрустальными люстрами. В стоимость входит еще и подарок.

Видео с обзором распространяться в соцсетях.

Реклама
Читайте также:

Что предлагают

Квартира расположена в исторической части Одессы. Интерьер жилья выполнен в классическом стиле с ощутимыми мотивами роскоши — светлая мебель с ручной резьбой и позолотой, зеркала в массивных рамах, декоративные потолки с карнизами и хрустальные люстры. Цветовая гамма — нежные пастельные оттенки с золотистыми акцентами, создающие атмосферу изысканности и аристократического уюта.

Каждая деталь интерьера продумана до мелочей, поэтому квартира напоминает европейский салон XVIII века. Кухня, гостиная и спальня оформлены в едином стиле. Особенно выделяется спальня — с большой кроватью, резным изголовьем и декоративной подсветкой. Цена за такую роскошь — 330 000 долларов. Кроме того, в стоимость входит место в подземном паркинге.

Реакция соцсетей

Объявление уже привлекло внимание пользователей соцсетей. Некоторые шутят, что в таком доме не хватает только дворецкого и горничных. Другие же добавляют, что мебель достойна самого Людовика XIV.

Напомним, мы сообщали о том, сколько в Одессе стоит аренда элитной квартиры с панорамным видом на море. Также мы писали, что в одном из районов города продают разрушенную квартиру по цене целой.

Одесса недвижимость цены на квартиры Одесская область Новости Одессы квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации