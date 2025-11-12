Продажа роскошной квартиры в центре Одессы в центре Одессы

Гостиная квартиры в Одессе. Фото: скриншот из видео

В самом сердце Одессы выставили на продажу роскошную квартиру площадью более 100 квадратных метров. Жилье оформлено в классическом стиле с элементами барокко — с позолотой, резьбой и хрустальными люстрами. В стоимость входит еще и подарок.

Видео с обзором распространяться в соцсетях.

Что предлагают

Квартира расположена в исторической части Одессы. Интерьер жилья выполнен в классическом стиле с ощутимыми мотивами роскоши — светлая мебель с ручной резьбой и позолотой, зеркала в массивных рамах, декоративные потолки с карнизами и хрустальные люстры. Цветовая гамма — нежные пастельные оттенки с золотистыми акцентами, создающие атмосферу изысканности и аристократического уюта.

Каждая деталь интерьера продумана до мелочей, поэтому квартира напоминает европейский салон XVIII века. Кухня, гостиная и спальня оформлены в едином стиле. Особенно выделяется спальня — с большой кроватью, резным изголовьем и декоративной подсветкой. Цена за такую роскошь — 330 000 долларов. Кроме того, в стоимость входит место в подземном паркинге.

Реакция соцсетей

Объявление уже привлекло внимание пользователей соцсетей. Некоторые шутят, что в таком доме не хватает только дворецкого и горничных. Другие же добавляют, что мебель достойна самого Людовика XIV.

Напомним, мы сообщали о том, сколько в Одессе стоит аренда элитной квартиры с панорамным видом на море. Также мы писали, что в одном из районов города продают разрушенную квартиру по цене целой.