Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі виставили на продаж розкішну квартиру в центрі — ціна

В Одесі виставили на продаж розкішну квартиру в центрі — ціна

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 12:14
Оновлено: 12:03
Продаж розкішної квартири в центрі Одеси
Вітальня квартири в Одесі. Фото: скриншот з відео

У самому серці Одеси виставили на продаж розкішну квартиру площею понад 100 квадратних метрів. Житло оформлене в класичному стилі з елементами бароко — з позолотою, різьбленням і кришталевими люстрами. У вартість входить ще й подарунок.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Що пропонують

Квартира розташована в історичній частині Одеси. Інтер’єр житла виконаний у класичному стилі з відчутними мотивами розкоші — світлі меблі з ручним різьбленням і позолотою, дзеркала в масивних рамах, декоративні стелі з карнизами та кришталеві люстри. Колірна гама — ніжні пастельні відтінки із золотавими акцентами, що створюють атмосферу вишуканості та аристократичного затишку.

Кожна деталь інтер’єру продумана до дрібниць, тож квартира нагадує європейський салон XVIII століття. Кухня, вітальня та спальня оформлені в єдиному стилі. Особливо вирізняється спальня — із великим ліжком, різьбленим узголів’ям і декоративним підсвічуванням. Ціна за таку розкіш — 330 000 доларів. Крім того, у вартість входить місце у підземному паркінгу.

Реакція соцмереж

Оголошення вже привернуло увагу користувачів соцмереж. Дехто жартує, що в такій оселі не вистачає лише дворецького та покоївок. Інші ж додають, що меблі гідні самого Людовіка XIV.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки в Одесі коштує оренда елітної квартири з панорамним видом на море. Також ми писали, що в одному із районів міста продають зруйновану квартиру за ціною цілої.

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації