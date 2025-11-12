Продаж розкішної квартири в центрі Одеси

Вітальня квартири в Одесі. Фото: скриншот з відео

У самому серці Одеси виставили на продаж розкішну квартиру площею понад 100 квадратних метрів. Житло оформлене в класичному стилі з елементами бароко — з позолотою, різьбленням і кришталевими люстрами. У вартість входить ще й подарунок.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що пропонують

Квартира розташована в історичній частині Одеси. Інтер’єр житла виконаний у класичному стилі з відчутними мотивами розкоші — світлі меблі з ручним різьбленням і позолотою, дзеркала в масивних рамах, декоративні стелі з карнизами та кришталеві люстри. Колірна гама — ніжні пастельні відтінки із золотавими акцентами, що створюють атмосферу вишуканості та аристократичного затишку.

Кожна деталь інтер’єру продумана до дрібниць, тож квартира нагадує європейський салон XVIII століття. Кухня, вітальня та спальня оформлені в єдиному стилі. Особливо вирізняється спальня — із великим ліжком, різьбленим узголів’ям і декоративним підсвічуванням. Ціна за таку розкіш — 330 000 доларів. Крім того, у вартість входить місце у підземному паркінгу.

Реакція соцмереж

Оголошення вже привернуло увагу користувачів соцмереж. Дехто жартує, що в такій оселі не вистачає лише дворецького та покоївок. Інші ж додають, що меблі гідні самого Людовіка XIV.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки в Одесі коштує оренда елітної квартири з панорамним видом на море. Також ми писали, що в одному із районів міста продають зруйновану квартиру за ціною цілої.