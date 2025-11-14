Кімната в центрі Одеси за $14 тисяч — що пропонують

У центрі Одеси продають кімнату за ціною квартири — деталі
У самому серці Одеси виставили на продаж кімнату, вартість якої прирівнюється до невеликої квартири. Попри скромні умови, власник оцінив житло у 14 тисяч доларів.
Відео з оглядом шириться у соцмережах.
Що пропонують
Житло розташоване біля книжкового ринку на вулиці Святослава Караванського. За інформацією з оголошення, площа кімнати становить 25 квадратних метрів. Автор відео зазначає, що приміщення має власний душ і санвузол, утім на відео їх не показано. Усередині — старі, але доглянуті меблі.
Інтер’єр виглядає просто: світлий лінолеум на підлозі, двоє великих вікон з легкими шторами, старий телевізор на тумбі, поруч два стільці. Зліва стоїть стіл зі скатертиною та вазонами, праворуч — ліжко з червоною ковдрою. Загалом кімната виглядає світлою й просторою, хоча без ознак сучасного ремонту.
В помешканні також є холодильник, дерев’яна шафа та стінка для зберігання. Загальний вигляд — типове житло радянського зразка. Ціна — 14 тисяч доларів США.
