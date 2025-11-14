Відео
Головна Одеса У центрі Одеси продають кімнату за ціною квартири — деталі

У центрі Одеси продають кімнату за ціною квартири — деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 13:19
Оновлено: 12:58
Кімната в центрі Одеси за $14 тисяч — що пропонують
Будинок, в якому продають кімнату. Фото: скриншот з відео

У самому серці Одеси виставили на продаж кімнату, вартість якої прирівнюється до невеликої квартири. Попри скромні умови, власник оцінив житло у 14 тисяч доларів.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Читайте також:

Що пропонують

Житло розташоване біля книжкового ринку на вулиці Святослава Караванського. За інформацією з оголошення, площа кімнати становить 25 квадратних метрів. Автор відео зазначає, що приміщення має власний душ і санвузол, утім на відео їх не показано. Усередині — старі, але доглянуті меблі.

Інтер’єр виглядає просто: світлий лінолеум на підлозі, двоє великих вікон з легкими шторами, старий телевізор на тумбі, поруч два стільці. Зліва стоїть стіл зі скатертиною та вазонами, праворуч — ліжко з червоною ковдрою. Загалом кімната виглядає світлою й просторою, хоча без ознак сучасного ремонту.

В помешканні також є холодильник, дерев’яна шафа та стінка для зберігання. Загальний вигляд — типове житло радянського зразка. Ціна — 14 тисяч доларів США.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі виставили на продаж квартиру з позолотою та різьбленням. Також ми писали про те, скільки коштує оренда елітної квартири з панорамним видом на море.

Одеса нерухомість Одеська область житло Новини Одеси квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
