Кімната в центрі Одеси за $14 тисяч — що пропонують

У самому серці Одеси виставили на продаж кімнату, вартість якої прирівнюється до невеликої квартири. Попри скромні умови, власник оцінив житло у 14 тисяч доларів.

Що пропонують

Житло розташоване біля книжкового ринку на вулиці Святослава Караванського. За інформацією з оголошення, площа кімнати становить 25 квадратних метрів. Автор відео зазначає, що приміщення має власний душ і санвузол, утім на відео їх не показано. Усередині — старі, але доглянуті меблі.

Інтер’єр виглядає просто: світлий лінолеум на підлозі, двоє великих вікон з легкими шторами, старий телевізор на тумбі, поруч два стільці. Зліва стоїть стіл зі скатертиною та вазонами, праворуч — ліжко з червоною ковдрою. Загалом кімната виглядає світлою й просторою, хоча без ознак сучасного ремонту.

В помешканні також є холодильник, дерев’яна шафа та стінка для зберігання. Загальний вигляд — типове житло радянського зразка. Ціна — 14 тисяч доларів США.

