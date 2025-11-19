Продаж трикімнатної квартири на Грецькій в Одесі

Будинок на вулиці Грецькій в Одесі. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

У центрі Одеси продається простора трикімнатна квартира на вулиці Грецькій. Житло має два балкони з видом на жваву частину міста та розташоване поруч із Дерибасівською. Однак квартира знаходиться й неподалік від порту та потребує повного ремонту.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що пропонують

У продажу з’явилася квартира на вулиці Грецькій в Одесі. Загальна площа житла — 77 квадратних метрів. Квартира займає весь поверх і має три окремі кімнати площею 20, 28 і 12 квадратних метрів. Дві з них обладнані балконами з виходом на Грецьку, звідки відкривається краєвид на центральну частину міста. Також є кухня майже 9 квадратних метрів і санвузол.

Попри вдалу локацію, квартира перебуває у стані, що потребує капітального ремонту. На фото з оголошення видно сліди вологи, старі комунікації та загальний знос приміщень. Власники оцінили житло у 77 тисяч доларів.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі різко розкритикували стан квартири та заявлену ціну. Багато хто вважає, що реальна вартість має бути значно нижчою, з огляду на обсяг необхідних ремонтних робіт. Користувачі обговорюють можливу корозію, проблеми з дахом та комунікаціями, зазначаючи, що витрати на відновлення можуть бути дуже високими.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує трикімнатна квартира у самому центрі Одеси. Також ми писали, що в Одесі виставили на продаж кімнату за ціною квартири.