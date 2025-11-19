Продаж трикімнатної квартири на Грецькій в Одесі

Квартира в центрі Одеси під капітальний ремонт — вартість
У центрі Одеси продається простора трикімнатна квартира на вулиці Грецькій. Житло має два балкони з видом на жваву частину міста та розташоване поруч із Дерибасівською. Однак квартира знаходиться й неподалік від порту та потребує повного ремонту.
Відео з оглядом ширитися у соцмережах.
@svitlanamorozrieltor
м. Одеса. Вулиця Грецька. Трикімнатна квартира. Продаж. Загальна площа 77 м2. Три окремі кімнати. Ціна 77 000 $. Квартира займає весь поверх. #купитиквартируводесі #центродесса #нерухомістьодеса #центродессыквартира♬ оригінальний звук - Світлана Ріелтор
Що пропонують
У продажу з’явилася квартира на вулиці Грецькій в Одесі. Загальна площа житла — 77 квадратних метрів. Квартира займає весь поверх і має три окремі кімнати площею 20, 28 і 12 квадратних метрів. Дві з них обладнані балконами з виходом на Грецьку, звідки відкривається краєвид на центральну частину міста. Також є кухня майже 9 квадратних метрів і санвузол.
Попри вдалу локацію, квартира перебуває у стані, що потребує капітального ремонту. На фото з оголошення видно сліди вологи, старі комунікації та загальний знос приміщень. Власники оцінили житло у 77 тисяч доларів.
Реакція соцмереж
У коментарях користувачі різко розкритикували стан квартири та заявлену ціну. Багато хто вважає, що реальна вартість має бути значно нижчою, з огляду на обсяг необхідних ремонтних робіт. Користувачі обговорюють можливу корозію, проблеми з дахом та комунікаціями, зазначаючи, що витрати на відновлення можуть бути дуже високими.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує трикімнатна квартира у самому центрі Одеси. Також ми писали, що в Одесі виставили на продаж кімнату за ціною квартири.
Читайте Новини.LIVE!