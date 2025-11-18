Квартира на Дерибасівській в Одесі — продаж 85 м² у центрі

В'їзд у двір, де продають квартиру. Фото: скриншот із Google Maps

У самому серці Одеси з’явилася простора трикімнатна квартира, яку виставили на продаж. Вона розташована на Дерибасівській, буквально навпроти McDonald’s. Помешкання площею 85 м² має кілька великих кімнат. Об’єкт позиціюють як вигідний варіант для оренди — як довгострокової, так і подобової.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що пропонують

В Одесі продають квартиру у дворі на Дерибасівській — вхід розташований майже навпроти McDonald’s. Загальна площа становить 85 м². Усередині три просторі кімнати, велика кухня та санвузол після ремонту. При вході обладнана гардеробна, а також установлені дві вбудовані шафи. У квартирі є газова плита та газова колонка, що важливо під час можливих перебоїв з електропостачанням. Житло повністю придатне для проживання: у ньому є необхідна побутова техніка, зокрема пральна машина. Додатковою перевагою вказують приміщення на горищі.

У двір можна заїхати на авто — мешканці користуються електронними чипами для в’їзду. Територія закрита й затишна. Житло продають за 105 000 доларів США, що становить приблизно 1 235 доларів за квадратний метр. За словами рієлтора, квартиру також можна здавати: орієнтовно 700 доларів на місяць або 100 доларів на добу.

