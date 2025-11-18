Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Трикімнатна квартира в самому серці Одеси — яка вартість

Трикімнатна квартира в самому серці Одеси — яка вартість

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 16:53
Оновлено: 16:54
Квартира на Дерибасівській в Одесі — продаж 85 м² у центрі
В'їзд у двір, де продають квартиру. Фото: скриншот із Google Maps

У самому серці Одеси з’явилася простора трикімнатна квартира, яку виставили на продаж. Вона розташована на Дерибасівській, буквально навпроти McDonald’s. Помешкання площею 85 м² має кілька великих кімнат. Об’єкт позиціюють як вигідний варіант для оренди — як довгострокової, так і подобової.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Реклама
Читайте також:
@miroshnikova_katerina

ОДЕССА, это просто невероятное предложение! Ближе к центру уже не бывает!!! Квартира прямо на Дерибасовской, напротив МcDonald’s Квадратура - 85м2 Комтан - 3 Большая кухня и санузел Гардеробная Два встроенных шкафа Цена - 1235 $ за м2 Пишите мне в личные сообщения для записи на просмотр, пока не увели эту красотку😉 #КвартиранаДерибасовской #Одессацентрквартира #недвижимостьодесса #купитьквартируодесса #квартираодесса

♬ оригинальный звук - dom_s_mirochnikovoy

Що пропонують

В Одесі продають квартиру у дворі на Дерибасівській — вхід розташований майже навпроти McDonald’s. Загальна площа становить 85 м². Усередині три просторі кімнати, велика кухня та санвузол після ремонту. При вході обладнана гардеробна, а також установлені дві вбудовані шафи. У квартирі є газова плита та газова колонка, що важливо під час можливих перебоїв з електропостачанням. Житло повністю придатне для проживання: у ньому є необхідна побутова техніка, зокрема пральна машина. Додатковою перевагою вказують приміщення на горищі.

У двір можна заїхати на авто — мешканці користуються електронними чипами для в’їзду. Територія закрита й затишна. Житло продають за 105 000 доларів США, що становить приблизно 1 235 доларів за квадратний метр. За словами рієлтора, квартиру також можна здавати: орієнтовно 700 доларів на місяць або 100 доларів на добу.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі виставили на продаж кімнату з балконом за ціною квартири. Також ми писали про те, скільки коштує оренда елітної квартири з панорамним видом на море в одеській Аркадії.

Одеса ціни на квартири Одеська область Новини Одеси продаж квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації