Україна
Кімната у комуні з власним балконом — ціна в Одесі

Кімната у комуні з власним балконом — ціна в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 15:53
Оновлено: 16:02
Продаж кімнати в центрі Одеси з балконом
Будинок, в якому продають кімнату. Фото: скриншот із Google Maps

У центрі Одеси продають світлу кімнату у триповерховому будинку. Приміщення охайне, просторе та підходить для швидкого заселення. Крім того, житло має приємний бонус.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що пропонують

У центрі Одеси продають кімнату, яка розташована на третьому поверсі та має площу 18 квадратних метрів. Усередині, новим власникам, залишаються великий шафа, холодильник, комод та інші меблі. У приміщенні два великі вікна, тож кімната отримує багато денного світла, а також немає сторонніх запахів. Є власний балкон, який за бажання можна облаштувати під невеликий кабінет. Додатково передбачена ніша для зберігання речей.

Кухня спільна, з окремим місцем і потрібними меблями та технікою — шафками, газовою плитою та пральною машиною. Душ і туалет також спільні з сусідами. Продають кімнату за 10 500 доларів готівкою або з можливістю запропонувати свої варіанти.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі виставили на продаж квартиру, яка схожа на палац. Також ми писали про те, скільки коштує оренда житла з панорамним видом на море.

Одеса ціни на квартири Одеська область житло Новини Одеси купівля
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
