Главная Одесса Комната в коммуне с собственным балконом — цена в Одессе

Комната в коммуне с собственным балконом — цена в Одессе

Дата публикации 17 ноября 2025 15:53
обновлено: 16:15
Продажа комнаты с балконом в центре Одессы
Дом, в котором продают комнату. Фото: скриншот из Google Maps

В центре Одессы продают светлую комнату в трехэтажном доме. Помещение опрятное, просторное и подходит для быстрого заселения. Кроме того, у жилья есть приятный бонус.

Видео с обзором распространяется в соцсетях.

Что предлагают

В центре Одессы продают комнату, которая расположена на третьем этаже и имеет площадь 18 квадратных метров. Внутри новым владельцам остаются большой шкаф, холодильник, комод и другая мебель. В помещении два больших окна, поэтому комната получает много дневного света, а также нет посторонних запахов. Есть собственный балкон, который при желании можно обустроить под небольшой кабинет. Дополнительно предусмотрена ниша для хранения вещей.

Кухня общая, с отдельным местом и нужной мебелью и техникой — шкафчиками, газовой плитой и стиральной машиной. Душ и туалет также общие с соседями. Продают комнату за 10 500 долларов наличными или с возможностью предложить свои варианты.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе выставили на продажу квартиру, похожую на дворец. Также мы писали, сколько стоит аренда жилья с панорамным видом на море.

Одесса цены на квартиры Одесская область жилье Новости Одессы покупка
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
