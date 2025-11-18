Видео
Трёхкомнатная квартира в самом сердце Одессы — какая стоимость

Дата публикации 18 ноября 2025 16:53
Квартира на Дерибасовской в Одессе - продажа 85 м² в центре города
Въезд во двор, где продают квартиру. Фото: скриншот из Google Maps

В самом сердце Одессы появилась просторная трехкомнатная квартира, которую выставили на продажу. Она расположена на Дерибасовской, буквально напротив McDonald's. Помещение площадью 85 м² имеет несколько больших комнат. Объект позиционируют как выгодный вариант для аренды — как долгосрочной, так и посуточной.

Видео с обзором распространяться в соцсетях.

Читайте также:
@miroshnikova_katerina

ОДЕССА, это просто невероятное предложение! Ближе к центру уже не бывает!!! Квартира прямо на Дерибасовской, напротив МcDonald's Квадратура - 85м2 Комтан - 3 Большая кухня и сан узел Гардеробная Два встроенных шкафа Цена - 1235$ за м2 Пишите мне в личные сообщения для записи на просмотр, пока не увели эту красотку😉 #КвартиранаДерибасовской #Одессацентрквартира #недвижимостьодесса #купитьквартируодесса #квартираодесса

♬ оригинальный звук - dom_s_mirochnikovoy

Что предлагают

В Одессе предлагают квартиру во дворе на Дерибасовской — вход расположен почти напротив McDonald's. Общая площадь составляет 85 м². Внутри три просторные комнаты, большая кухня и санузел после ремонта. При входе оборудована гардеробная, а также установлены два встроенных шкафа. В квартире есть газовая плита и газовая колонка, что важно во время возможных перебоев с электроснабжением. Жилье полностью пригодно для проживания: в нем есть необходимая бытовая техника, в том числе стиральная машина. Дополнительным преимуществом указывают чердачное помещение.

Во двор можно заехать на авто — жильцы пользуются электронными чипами для въезда. Территория закрытая и уютная. Жилье продают за 105 000 долларов США, что составляет примерно 1 235 долларов за квадратный метр. По словам риелтора, квартиру также можно сдавать: ориентировочно 700 долларов в месяц или 100 долларов в сутки.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе выставили на продажу комнату с балконом по цене квартиры. Также мы писали о том, сколько стоит аренда элитной квартиры с панорамным видом на море в одесской Аркадии.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
