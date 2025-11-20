Видео
Двухэтажная квартира с ремонтом в центре Одессы — какая цена

Дата публикации 20 ноября 2025 16:13
обновлено: 16:11
Двухэтажная квартира в центре Одессы площадью 142 кв. м
Дом, в котором продают жилье. Фото: скриншот из видео

В самом центре Одессы выставили на продажу двухэтажную квартиру площадью более 100 квадратных метров. Она светлая и готова для жизни или коммерции. Особенностью является второй этаж с дополнительными комнатами и гардеробной.

Видео с обзором распространяться в соцсетях.

Что предлагают

Квартира находится в Одессе на Софиевской. Окна выходят во двор. То есть шум от транспорта и городского движения не мешает. Она полностью отремонтирована, заменены все окна и установлено автономное газовое отопление (АГВ). Квартира имеет площадь 142 метра квадратных.

На первом этаже — большое пространство для кухни и столовой, камин и раздельный санузел. Второй этаж включает несколько комнат, где будет комфортно летом, просторную гардеробную и возможность обустроить дополнительный санузел. Площадь и планировка позволяют частично использовать помещение под коммерческие нужды, ведь есть выход во двор. Цена такой недвижимости — 95 тысяч долларов.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит квартира в центре Одессы под капитальный ремонт. Также мы писали о том, что в Одессе продают комнату по цене квартиры.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
