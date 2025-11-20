Двоповерхова квартира в центрі Одеси площею 142 кв. м

Будинок, у якому продають житло. Фото: скриншот з відео

У самому центрі Одеси виставили на продаж двоповерхову квартиру площею понад 100 квадратних метрів. Вона світла та готова для життя чи комерції. Особливістю є другий поверх із додатковими кімнатами та гардеробною.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що пропонують

Квартира розташована в Одесі на Софіївській. Вікна виходять у двір. Тобто шум від транспорту та міського руху не заважає. Вона повністю відремонтована, замінені всі вікна та встановлено автономне газове опалення (АГВ). Квартира має площу 142 кв. м.

На першому поверсі — великий простір для кухні та столової, камін і роздільний санвузол. На другому поверсі кілька кімнат, де буде комфортно влітку, простора гардеробна та можливість облаштувати додатковий санвузол. Площа та планування дозволяють частково використовувати приміщення під комерційні потреби, адже є вихід у двір. Ціна такої нерухомості — 95 тисяч доларів.

