Україна
Головна Одеса Квартира під ремонт у центрі Одеси — вартість сьогодні

Квартира під ремонт у центрі Одеси — вартість сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 18:40
Оновлено: 17:35
Квартира 75 м² біля Дерибасівської в Одесі — ціна та стан
Будинок, в якому продають квартиру. Фото: скриншот з відео

У центрі Одеси виставили на продаж квартиру за кілька хвилин від Дерибасівської. Житло має зручне планування та світлі кімнати, але покупцю доведеться врахувати витрати на повне оновлення. Попри вигідне розташування, технічний стан помешкання залишає бажати кращого. Об’єкт може зацікавити тих, хто готовий інвестувати у ремонт.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Читайте також:

Що пропонують у центрі міста

Квартира розташована у "сталінці" на четвертому поверсі, за п’ять хвилин від центральних вулиць. Площа житла — 75 м², у ньому три роздільні кімнати, великі вікна та вітальня з балконом, що виходить на вулицю Європейську. Кухня газова, площею 8 м². Санвузол роздільний, усі комунікації замінені. Біля будинку є місце під авто, тож власникам буде де поставити свій транспорт

Однак житло потребує повного оновлення.Вартість об’єкта — 71 000 доларів. Таке помешкання може стати варіантом для покупців, які шукають центральну локацію та готові самостійно привести житло до сучасного стану.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають квартиру, в яку влучив "шахед". А також, у центрі на продаж виставили квартиру, яка більше схожа на сміттєзвалище.

Одеса ціни на квартири Одеська область Новини Одеси продаж квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
