Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Квартиру в яку влетів шахед в Одесі виставили на продаж

Квартиру в яку влетів шахед в Одесі виставили на продаж

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 12:58
Оновлено: 12:51
Продаж квартири після прильоту в Одесі — що пропонують
Будинок в якому продають квартиру. Фото: ЛУН

В Одесі продають велику трикімнатну квартиру, яка постражала від російської атаки. Житло частково відновили зовні, але всередині залишилися значні пошкодження. Попри це, помешкання виставили достатньо великою ціною.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Що пропонують

В одеській Аркадії продають трикімнатну квартиру площею 191 м². Однак є нюанс — квартира отримала значні пошкодження під час російської атаки. Після удару відновили зовнішні конструкції будинку. Усередині ж приміщення залишилося фактично у стані після вибуху. Пошкоджені кімнати, демонтовані елементи інтер’єру, місцями видно наслідки вибухової хвилі.

Попри це, житло має гарні краєвиди на море. Квартиру продають за 200 тисяч доларів США.

Реакція соцмереж

У коментарях відео користувачі активно обговорювали факт продажу житла, яке вже постраждало від удару. Частина людей наголошувала на ризиках повторних атак по цій зоні. Інші з іронією писали про "вид на шахеди" та сумнівалися в доцільності такої покупки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають квартиру, яка схожа на сміттєзвалище. Також ми писали про те, скільки коштує купівля великої квартири під ремонт в Одесі.

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації