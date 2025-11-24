Продаж квартири після прильоту в Одесі — що пропонують

Будинок в якому продають квартиру. Фото: ЛУН

В Одесі продають велику трикімнатну квартиру, яка постражала від російської атаки. Житло частково відновили зовні, але всередині залишилися значні пошкодження. Попри це, помешкання виставили достатньо великою ціною.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Що пропонують

В одеській Аркадії продають трикімнатну квартиру площею 191 м². Однак є нюанс — квартира отримала значні пошкодження під час російської атаки. Після удару відновили зовнішні конструкції будинку. Усередині ж приміщення залишилося фактично у стані після вибуху. Пошкоджені кімнати, демонтовані елементи інтер’єру, місцями видно наслідки вибухової хвилі.

Попри це, житло має гарні краєвиди на море. Квартиру продають за 200 тисяч доларів США.

Реакція соцмереж

У коментарях відео користувачі активно обговорювали факт продажу житла, яке вже постраждало від удару. Частина людей наголошувала на ризиках повторних атак по цій зоні. Інші з іронією писали про "вид на шахеди" та сумнівалися в доцільності такої покупки.

