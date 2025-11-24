Продажа квартиры по прилету в Одессе - что предлагают

Дом в котором продают квартиру. Фото: ЛУН

В Одессе продают большую трехкомнатную квартиру, которая пострадала от российской атаки. Жилье частично восстановили снаружи, но внутри остались значительные повреждения. Несмотря на это, помещение выставили достаточно большой цене.

Видео с осмотром распространяться в соцсетях.

Что предлагают

В одесской Аркадии продают трехкомнатную квартиру площадью 191 м². Однако есть нюанс — квартира получила значительные повреждения во время российской атаки. После удара восстановили внешние конструкции дома. Внутри же помещение осталось фактически в состоянии после взрыва. Повреждены комнаты, демонтированы элементы интерьера, местами видны последствия взрывной волны.

Несмотря на это, жилье имеет хорошие виды на море. Квартиру продают за 200 тысяч долларов США.

Реакция соцсетей

В комментариях видео пользователи активно обсуждали факт продажи жилья, которое уже пострадало от удара. Часть людей отмечала риски повторных атак по этой зоне. Другие с иронией писали о "виде на шахеты" и сомневались в целесообразности такой покупки.

