Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Квартира у будинку-фортеці — за скільки продають в Одесі

Квартира у будинку-фортеці — за скільки продають в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 12:45
Квартира 86 м² у будинку-пам’ятці в Одесі — продаж за $74 000
Будинок, в якому продають квартиру. Фото: скриншот з відео

В Одесі виставили на продаж квартиру в будинку-фортеці. Це частина колишнього артилерійського училища, зведеного понад сто років тому з червоної цегли. Будинок має статус архітектурної пам’ятки і впізнавані башточки, що зберегли історичний вигляд.

Відео з оглядом ширитися у соцмережах.

Реклама
Читайте також:
@rieltor_redchenkolana

ДОМ КРЕПОСТЬ Одесса Памятник архитектуры Продажа 3комн.кв!!! 1/4. 74000$ 86кв.м Чтобы получить больше информации об этом объекте 0983215060 вышлю планировку #нерухомість #redchenkolana #квартираодесса #историяодессы #2

♬ Reflections on 52nd - AGM3

Що пропонують

Будівля, де продається квартира, входить до комплексу колишніх казарм артилерійського училища. Це три цегляні будинки в стилі фортифікаційної архітектури, два з яких триповерхові, а один — чотириповерховий. Вежки та декоративні елементи й досі збереглися, хоч частину фасаду закриває плющ. Квартира, яка розташована в них, площею 86 квадратних метрів. Має високі стелі, великі кімнати та планування, яке дозволяє змінювати простір — кілька стін не є несучими. Помешкання потребує ремонту, однак розміри і висота стель дають змогу створити сучасний інтер’єр.

Вітальня нагадує невеликий зал — простора, з великими вікнами та видом на зелений парк. У квартирі тихо, попри розташування в історичній частині міста. Є окремий куточок для відпочинку й читання, а величезна кількість книжок на полицях створює атмосферу домашньої бібліотеки. Житло розташоване на першому поверсі та пропонується за 74 тисячі доларів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в центрі Одеси продають квартиру під ремонт. Також ми писали, що на продаж виставили квартиру біля моря, в яку влетів "шахед".

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації