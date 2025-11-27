Квартира 86 м² у будинку-пам’ятці в Одесі — продаж за $74 000

Квартира у будинку-фортеці — за скільки продають в Одесі
В Одесі виставили на продаж квартиру в будинку-фортеці. Це частина колишнього артилерійського училища, зведеного понад сто років тому з червоної цегли. Будинок має статус архітектурної пам’ятки і впізнавані башточки, що зберегли історичний вигляд.
Що пропонують
Будівля, де продається квартира, входить до комплексу колишніх казарм артилерійського училища. Це три цегляні будинки в стилі фортифікаційної архітектури, два з яких триповерхові, а один — чотириповерховий. Вежки та декоративні елементи й досі збереглися, хоч частину фасаду закриває плющ. Квартира, яка розташована в них, площею 86 квадратних метрів. Має високі стелі, великі кімнати та планування, яке дозволяє змінювати простір — кілька стін не є несучими. Помешкання потребує ремонту, однак розміри і висота стель дають змогу створити сучасний інтер’єр.
Вітальня нагадує невеликий зал — простора, з великими вікнами та видом на зелений парк. У квартирі тихо, попри розташування в історичній частині міста. Є окремий куточок для відпочинку й читання, а величезна кількість книжок на полицях створює атмосферу домашньої бібліотеки. Житло розташоване на першому поверсі та пропонується за 74 тисячі доларів.
