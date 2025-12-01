Доступна квартира в комуналці в центрі Одеси

Будинок, в якому продають житло. Фото: скриншот з відео

В Одесі на легендарній вулиці Гоголя з’явилося на продаж незвичайне житло, яке одразу викликало бурхливі обговорення у соцмережах. Це двокімнатна квартира в комунальному будинку, що приваблює покупців своєю ціною та вигідним розташуванням у самому серці міста. Помешкання має кілька цікавих особливостей планування.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

Квартира знаходиться на третьому поверсі триповерхового будинку. Головна особливість помешкання полягає в тому, що вхід веде одразу на прохідну кухню, яка виконує функцію передпокою. Далі розташовані дві кімнати. Санвузол (ванна кімната і туалет) знаходиться окремо за стіною і є спільним для мешканців поверху. Житло має лише двох сусідів, один з яких не проживає на місці.

Також над квартирою розташована мансарда, яка використовується сусідом для житла. Незважаючи на нюанси з прохідною кухнею та спільним санвузлом, двокімнатне житло у центрі Одеси за 20 000 доларів привернуло значну увагу як варіант для проживання чи інвестицій.

Реакція соцмереж

Оголошення про квартиру розділило користувачів соцмереж. Одні захоплюються зручним розташуванням і доступною ціною для такої локації. Іншим не сподобалося планування та прохідна кухня. Дехто вказує на потенційні проблеми з приватністю, але загалом інтерес до оголошення високий.

