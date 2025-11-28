Продаж дворівневої квартири біля Європейської площі в Одесі

Будинок, у якому продають квартиру. Фото: скриншот з відео

У самому серці Одеси виставили на продаж дворівневу квартиру біля Європейській площі. Помешкання має високу стелю, старовинні деталі та повністю збережену вінтажну обстановку. Усередині — кілька просторих кімнат, тиха атмосфера, власна зона відпочинку та потаємна кімната.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

Що пропонують

У будинку неподалік Потьомкінських сходів продають квартиру, що зберегла одеський колорит. Житло розташоване всередині двору, тож у помешканні тихо, попри те що це центр міста. Перша кімната — простора й квадратна, з чотириметровою стелею та дубовим наборним паркетом. Вона облаштована вінтажними меблями та має вихід на балкон, що дивиться у внутрішній двір. Двері й оздоблення — натуральні дерев’яні. Друга спальня також повністю мебльована. Товсті стіни й висота приміщення створюють відчуття ізоляції від міського шуму. Третя велика кімната використовується як вітальня і вирізняється широкими вікнами та старовинними меблями.

Родзинкою житла є потаємна кімната. Через невеликі приховані дверцята можна потрапити на кухню. Тут встановлені газова плита та газове опалення з двоконтурним котлом.

Старовинні сходи ведуть на другий рівень. На верхньому поверсі облаштована зона відпочинку з натуральним деревом у дизайні. Є окрема невелика робоча кімната, свій санвузол і навіть сауна. З неї вихід на терасу, де можна відпочивати після процедур. Будинок має мармурові парадні сходи та красиву арку, яка веде просто до Європейської площі. Квартиру продають за 110 000 доларів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, у скільки обійдеться квартира у будинку-фортеці в Одесі. Також ми писали про те, скільки коштує квартира під ремонт у центрі міста.