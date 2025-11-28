Продажа двухуровневой квартиры возле Европейской площади в Одессе

Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из видео

В самом сердце Одессы выставили на продажу двухуровневую квартиру возле Европейской площади. Помещение имеет высокий потолок, старинные детали и полностью сохраненную винтажную обстановку. Внутри — несколько просторных комнат, тихая атмосфера, собственная зона отдыха и потайная комната.

Видео с обзором распространяется в соцсетях.

Что предлагают

В доме недалеко от Потемкинской лестницы продают квартиру, сохранившую одесский колорит. Жилье расположено внутри двора, поэтому в квартире тихо, несмотря на то что это центр города. Первая комната — просторная и квадратная, с четырехметровым потолком и дубовым наборным паркетом. Она обустроена винтажной мебелью и имеет выход на балкон, который смотрит во внутренний двор. Двери и отделка — натуральные деревянные. Вторая спальня также полностью меблирована. Толстые стены и высота помещения создают ощущение изоляции от городского шума. Третья большая комната используется как гостиная и отличается широкими окнами и старинной мебелью.

Изюминкой жилья является потайная комната. Через небольшую скрытую дверцу можно попасть на кухню. Здесь установлены газовая плита и газовое отопление с двухконтурным котлом.

Старинная лестница ведет на второй уровень. На верхнем этаже обустроена зона отдыха с натуральным деревом в дизайне. Есть отдельная небольшая рабочая комната, свой санузел и даже сауна. Из нее выход на террасу, где можно отдыхать после процедур. Дом имеет мраморную парадную лестницу и красивую арку, которая ведет прямо к Европейской площади. Квартиру продают за 110 000 долларов.

