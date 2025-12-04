Відео
Елітна квартира на березі моря в Одесі — вартість

Елітна квартира на березі моря в Одесі — вартість

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 11:05
Квартира біля моря з терасою та видом: ціна
Ж/К в якому продають квартиру. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

На 13-й станції Великого Фонтану виставили на продаж повноцінну житлову квартиру з прямим видом на море. Оселя розташована у бізнес-комплексі з охороною та відеонаглядом. Житло має 60 квадратних метрів, якісний ремонт і повністю укомплектоване меблями та технікою.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

@rieltor_vlasova_odesa

🐬Одесса. Ближе к морю — только пляж! 🌊 🦀13-я станция Большого Фонтана, жилой комплекс бизнес-класса Costa Fontana — закрытая, охраняемая территория с круглосуточным видеонаблюдением и профессиональной охраной. ⚓️В продаже — квартира с прямым видом на море, с качественным ремонтом и полностью меблированная. 🌅Общая площадь квартиры 60 кв.м. Планировка включает: просторную кухню-студию 32 м² с выходом на террасу, уютную спальню, гардеробную и раздельный санузел. Квартира полностью готова к продаже — заходи и живи. 🦞Важно: статус объекта — жилая квартира, а не апартаменты. В продаже парковочное место в подземном паркинге (не входит в стоимость). #квартирауморя #квартираводессе #rieltor_vlasova #татьянавласова #море

♬ Calm Music Background (Live) - Zen music

Що пропонують

Квартира знаходиться на Фонтанській дорозі у комплексі бізнес-класу, що розташований у кількох кроках від узбережжя. Територія закрита, працює цілодобове відеоспостереження та професійна охорона. Це жила квартира, а не апартаменти, що важливо для покупців, які шукають повноцінне житло. Оселя площею 60 квадратних метрів розміщена на четвертому поверсі восьмиповерхового будинку. Планування включає кухню-студію на 32 квадратних метри з виходом на простору терасу, окрему спальню, гардеробну кімнату та роздільний санвузол. Усі приміщення у відмінному стані — виконано якісний ремонт без потреби доводити квартиру "до ладу".

У квартирі залишається все, що показано у відеоогляді: меблі, вбудована кухня, варильна поверхня, духовка, холодильник, витяжка, кондиціонер, техніка у санвузлах. Головна перевага — відкрита тераса з панорамою моря, яку видно як із кухні-гостиної, так і зі спальні.

Крім того, комплекс має підземний паркінг. У продажу є окреме паркомісце, однак його вартість не входить у ціну квартири. Поруч — пляжі 12-ї та 13-ї станцій Фонтану, ресторани "Кораблик" і "Риф", а також прямий вихід із паркінгу на берег. Вартість квартири становить 150 000 доларів.

Реакція соцмереж

У коментарях обговорення вийшло жвавим і суперечливим. Частина користувачів вважає ціну завищеною для площі та якості ремонту, наголошуючи, що вигляд помешкання не дотягує до рівня преміум-класу. Інші критикують планування й нагадують про ризики прибережної зони. Водночас інші визнають, що локація в кількох метрах від моря та тераса з краєвидом — сильні аргументи, які й формують таку вартість.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки коштує житло біля залізничного вокзалу в Одесі. Також ми писали про те, що в Одесі продають бюджетну квартиру біля оперного театру.

Одеса ціни на квартири Одеська область Новини Одеси продаж квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
