Квартира біля вокзалу в Одесі — продаж житла у центрі міста

У центрі Одеси виставили на продаж квартиру в будинку-пам’ятці архітектури. Житло розташоване біля залізничного вокзалу, поруч із жвавими міськими локаціями. Квартира має збережену історичну парадну з мармуровими деталями та охайний фасад.

Що пропонують

Житло розташоване на третьому поверсі чотириповерхового історичного будинку на вулиці Олександра Станкова в Одесі. Будинок — пам’ятка архітектури, який зведений був у 1899 році. Загальна площа квартири — 43 квадратні метри. Усередині — спальня та кухня-вітальня з необхідною технікою. Балкон виходить на тиху частину вулиці. У під’їзді мармурові сходи та збережені старовинні оздоблення.

Вартість квартири становить 47 тисяч доларів США. Продавець зазначає, що можливий невеликий торг. Локація біля вокзалу, громадського транспорту та популярних закладів робить пропозицію привабливою як для проживання, так і для інвестицій.

