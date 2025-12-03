Квартира возле вокзала в Одессе - продажа жилья в центре города

Железнодорожный вокзал в Одессе. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В центре Одессы выставили на продажу квартиру в доме-памятнике архитектуры. Жилье расположено возле железнодорожного вокзала, рядом с оживленными городскими локациями. Квартира имеет сохранившуюся историческую парадную с мраморными деталями и опрятный фасад.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

Жилье расположено на третьем этаже четырехэтажного исторического дома на улице Александра Станкова в Одессе. Дом — памятник архитектуры, который возведен был в 1899 году. Общая площадь квартиры — 43 квадратных метра. Внутри — спальня и кухня-гостиная с необходимой техникой. Балкон выходит на тихую часть улицы. В подъезде мраморная лестница и сохранившаяся старинная отделка.

Стоимость квартиры составляет 47 тысяч долларов США. Продавец отмечает, что возможен небольшой торг. Локация возле вокзала, общественного транспорта и популярных заведений делает предложение привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.

