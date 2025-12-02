Видео
Главная Одесса Жилье возле Оперного за копейки — что предлагают в Одессе

Жилье возле Оперного за копейки — что предлагают в Одессе

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 16:15
Продажа комнаты возле Оперного театра Одесса - недорогое жилье - продажа комнаты возле Оперного театра
Оперный театр в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе появилось недорогое предложение жилья в самом центре города. Комната расположена недалеко от Оперного театра и подходит тем, кто хочет жить возле главных локаций, но не готов к высоким ценам. Предложение отличается местом и стоимостью, однако имеет особенности.

Видео с обзором распространяется в соцсетях.

@olga.kobets.rieltor

Ул. Ришельевская. Комната в коммуне. Площадь комнаты 17,5 кв.м. Третий этаж. Цена 10000$ #ОльгаФактор24 #recommendations #купитьквартируодесса #хочуврекомендации #продамквартируодесса

♬ Carefree Days - Peaceful Reveries

Что предлагают

В объявлении речь идет о продаже комнаты в старом коммунальном доме на улице Ришельевской — одной из самых центральных улиц Одессы. Это третий этаж дома с классической одесской парадной, где сохранилась мраморная лестница. От квартиры до Оперного театра можно дойти за пять минут, а рядом — вся инфраструктура центра.

Площадь комнаты составляет 17,5 квадратных метров. Пространство с большим окном и базовым ремонтом. В комнате оставляют всю мебель и технику, которые есть на видео. Поэтому новому владельцу не придется начинать с нуля. Формат жилья — коммунальный: кухня в совместном пользовании только с одним соседом, что считается относительно комфортным вариантом.

Из-за расположения и цены комната может подойти тем, кто ищет недорогое жилье в центре, под арендный бизнес или тем, кому нужен небольшой вариант в престижном районе. Цена составляет 10 000 долларов США, возможен торг. Для Одессы и особенно для этой части города такая сумма является нетипично низкой.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит комната в коммунальной квартире в Одессе. Также мы писали о том, как изменились цены на аренду однокомнатной квартиры на западе Украины.

Одесса Одесская область Новости Одессы продажа купить квартиру квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
