Житло біля Оперного за копійки — що пропонують в Одесі

Житло біля Оперного за копійки — що пропонують в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 16:15
Продаж кімнати біля Оперного театру Одеса — недороге житло
Оперний театр в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі з’явилася недорога пропозиція житла в самому центрі міста. Кімната розташована неподалік Оперного театру та підходить тим, хто хоче жити біля головних локацій, але не готовий до високих цін. Пропозиція вирізняється місцем і вартістю, однак має особливості.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.


@olga.kobets.rieltor

Вул. Рішельєвська. Кімната в комуні. Площа кімнати 17,5 кв.м. Третій поверх. Ціна 10000$ #ОльгаФактор24 #recommendations #купитьквартируодесса #хочуврекомендации #продамквартируодесса

♬ Carefree Days - Peaceful Reveries

Що пропонують

В оголошенні йдеться про продаж кімнати у старому комунальному будинку на вулиці Рішельєвській — одній з найцентральніших вулиць Одеси. Це третій поверх будинку з класичною одеською парадною, де збереглися мармурові сходи. Від помешкання до Оперного театру можна дійти за п’ять хвилин, а поряд — уся інфраструктура центру.

Площа кімнати становить 17,5 квадратних метрів. Простір із великим вікном та базовим ремонтом. У кімнаті залишають усі меблі і техніку, які є на відео. Тож новому власнику не доведеться починати з нуля. Формат житла — комунальний: кухня у спільному користуванні лише з одним сусідом, що вважається відносно комфортним варіантом.

Через розташування та ціну кімната може підійти тим, хто шукає недороге житло в центрі, під орендний бізнес або тим, кому потрібен невеликий варіант у престижному районі. Ціна становить 10 000 доларів США, можливий торг. Для Одеси та особливо для цієї частини міста така сума є нетипово низькою.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує кімната в комунальній квартирі в Одесі. Також ми писали про те, як змінилися ціни на оренду однокімнатної квартири на заході України.

Одеса Одеська область Новини Одеси продаж купити квартиру квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
