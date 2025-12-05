Квартира в центрі Одеси ніжинська двокімнатна продаж

Будинок в якому продають квартиру. Фото: скриншот із Google Maps

У старовинному одеському дворі на вулиці Ніжинській виставили на продаж доглянуту двокімнатну квартиру. Оселя розташована у будинку початку XX століття з характерною атмосферою старого центру. Усередині — ремонт, меблі та техніка, тож заїхати можна одразу. Вікна виходять на тиху історичну вулицю, а товсті стіни забезпечують тишу й тепло.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

На вулиці Ніжинській в Одесі, у будинку початку минулого століття, продається двокімнатна квартира площею 40 квадратних метрів. Оселя розташована на другому поверсі та має окремий вхід з класичної одеської арки, з якої відкривається вид на затишний дворик зі збереженою зеленню навіть узимку. У будинку лишилися широкі мармурові сходи, що ведуть до квартири. Камінь добре зберігся, і саме такі деталі створюють характер старого фонду, який так цінують у центрі міста.

Квартира внутрішня, з товстими стінами та високою стелею понад три метри — завдяки цьому всередині тепло та тихо. В прихожій облаштовано містку шафу-купе. Кухня об’єднана блоком з санвузлом. У помешканні все працює на електриці, включно з опаленням. Тому при блекаутах новим господарям треба буде вирішити пидання зі світлом. Ванна кімната має душову кабіну, а пральну машину розміщено на кухні.

Оселя продається з ремонтом, меблями та технікою — можна заселятися без додаткових витрат. Вартість квартири становить 36 000 доларів.

Реакція соцмереж

У соцмережах користувачі відгукуються про такі пропозиції по-різному. Одні звертають увагу на мармурові сходи як ознаку "справжньої одеської класики". Інші ж вважають, що ціна для центру з усіма плюсами й мінусами старого фонду все одно зависока.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує елітна квартира на березі моря в Одесі. А також ми писали, скільки треба заплатити за житло біля залізничного вокзалу.