Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У центрі Одеси з’явилася незвична дворівнева квартира на продаж

У центрі Одеси з’явилася незвична дворівнева квартира на продаж

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 19:36
Дворівнева квартира на Молдаванці з ремонтом і окремим входом
Будинок в якому продається квартира. Фото: кадр з відео

В центрі Одеси у старовинній частині Молдаванки виставили на продаж дворівневу квартиру з авторським ремонтом і окремим входом. Продавці зазначають, що помешкання повністю готове до проживання і має низку переваг для родини.

Таке житло з'явилося на продаж з'явилося в соцмережі TikTok.

Реклама
Читайте також:

Квартира на Молдаванці в Одесі

Квартира знаходиться на вулиці Степовій, поруч із вулицею Богдана Хмельницького, де колись жив знаменитий Мішка Япончик. Загальна площа становить 93 кв. м. Усередині облаштована простора кухня-студія, зручна для сімейних вечорів і приймання гостей, одна велика кімната та два окремі санвузли, що створює комфорт для кількох мешканців. У квартирі виконаний авторський ремонт, встановлене автономне газове опалення, а всі меблі та техніка залишаються новому власнику.

Окремий вхід створює відчуття життя у невеликому будинку. Також є  закритий двір із паркомісцем.

Яка ціна квартири на Молдаванці

Вартість об’єкта становить 53 000 доларів. Завдяки локації, площі та стану, помешкання може зацікавити як тих, хто шукає житло для себе, так і покупців, які розглядають інвестиційні варіанти.

Нагадаємо, в Одесі на провулку Вільгельма Габсбурга виставили на продаж двокімнатну квартиру поруч із Новим ринком. Також на вулиці Ніжинській виставили на продаж цікаве житло

Одеса Одеська область житло Новини Одеси продаж квартира
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації