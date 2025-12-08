Дворівнева квартира на Молдаванці з ремонтом і окремим входом

Будинок в якому продається квартира. Фото: кадр з відео

В центрі Одеси у старовинній частині Молдаванки виставили на продаж дворівневу квартиру з авторським ремонтом і окремим входом. Продавці зазначають, що помешкання повністю готове до проживання і має низку переваг для родини.

Таке житло з'явилося на продаж з'явилося в соцмережі TikTok.

Реклама

Читайте також:

Квартира на Молдаванці в Одесі

Квартира знаходиться на вулиці Степовій, поруч із вулицею Богдана Хмельницького, де колись жив знаменитий Мішка Япончик. Загальна площа становить 93 кв. м. Усередині облаштована простора кухня-студія, зручна для сімейних вечорів і приймання гостей, одна велика кімната та два окремі санвузли, що створює комфорт для кількох мешканців. У квартирі виконаний авторський ремонт, встановлене автономне газове опалення, а всі меблі та техніка залишаються новому власнику.

Окремий вхід створює відчуття життя у невеликому будинку. Також є закритий двір із паркомісцем.

Яка ціна квартири на Молдаванці

Вартість об’єкта становить 53 000 доларів. Завдяки локації, площі та стану, помешкання може зацікавити як тих, хто шукає житло для себе, так і покупців, які розглядають інвестиційні варіанти.

Нагадаємо, в Одесі на провулку Вільгельма Габсбурга виставили на продаж двокімнатну квартиру поруч із Новим ринком. Також на вулиці Ніжинській виставили на продаж цікаве житло.