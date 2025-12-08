Двухуровневая квартира на Молдаванке с ремонтом и отдельным входом

В центре Одессы появилась необычная квартира на продажу
В центре Одессы в старинной части Молдаванки выставили на продажу двухуровневую квартиру с авторским ремонтом и отдельным входом. Продавцы отмечают, что помещение полностью готово к проживанию и имеет ряд преимуществ для семьи.
Такое жилье на продажу появилось появилось в соцсети TikTok.
Квартира на Молдаванке в Одессе
Квартира находится на улице Степной, рядом с улицей Богдана Хмельницкого, где когда-то жил знаменитый Мишка Япончик. Общая площадь составляет 93 кв. м. Внутри обустроена просторная кухня-студия, удобная для семейных вечеров и приема гостей, одна большая комната и два отдельных санузла, что создает комфорт для нескольких жильцов. В квартире выполнен авторский ремонт, установлено автономное газовое отопление, а вся мебель и техника остаются новому владельцу.
Отдельный вход создает ощущение жизни в небольшом доме. Также есть закрытый двор с паркоместом.
Какая цена квартиры на Молдаванке
Стоимость объекта составляет 53 000 долларов. Благодаря локации, площади и состоянию, помещение может заинтересовать как тех, кто ищет жилье для себя, так и покупателей, которые рассматривают инвестиционные варианты.
