Двухуровневая квартира на Молдаванке с ремонтом и отдельным входом

В центре Одессы в старинной части Молдаванки выставили на продажу двухуровневую квартиру с авторским ремонтом и отдельным входом. Продавцы отмечают, что помещение полностью готово к проживанию и имеет ряд преимуществ для семьи.

Такое жилье на продажу появилось появилось в соцсети TikTok.

Квартира на Молдаванке в Одессе

Квартира находится на улице Степной, рядом с улицей Богдана Хмельницкого, где когда-то жил знаменитый Мишка Япончик. Общая площадь составляет 93 кв. м. Внутри обустроена просторная кухня-студия, удобная для семейных вечеров и приема гостей, одна большая комната и два отдельных санузла, что создает комфорт для нескольких жильцов. В квартире выполнен авторский ремонт, установлено автономное газовое отопление, а вся мебель и техника остаются новому владельцу.

Отдельный вход создает ощущение жизни в небольшом доме. Также есть закрытый двор с паркоместом.

Какая цена квартиры на Молдаванке

Стоимость объекта составляет 53 000 долларов. Благодаря локации, площади и состоянию, помещение может заинтересовать как тех, кто ищет жилье для себя, так и покупателей, которые рассматривают инвестиционные варианты.

