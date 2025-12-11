Одеса недоотримала техніку для зими — лише три піскорозкидувачі замість десяти

Комунальники прибирають сніг. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі з’ясувалося, що комунальники входять у зиму майже без техніки. КП "Міські дороги" ще на початку року подало запит на закупівлю десяти піскорозкидачів, але мерія погодила меншу кількість.

Про це стало відомо з засідання постійної комісії з питань з питань житлово-комунального господарства.

Купили три машини замість десяти

З засідання комісії стало відомо, що комунальники ще на початку року просили придбати десять піскорозкидувачів. Це базова техніка, яка посипає дороги сіллю та піском під час ожеледиці. Техніка зношується швидко, і без неї у місті буквально нічим боротися зі слизькими вулицями. Але підприємству дозволили купити лише три.

"Заявки є, бюджетні запити всі подані, всі були на 10 одиниць техніки. Нам сказали, що грошей немає, вибачте. Потім сказали давайте 5, потім — 3. Три ми закупили, слава Богу, три було закуплено", — повідомив директор КП Вадим Тодійчук.

Чому не виділили фінансування на техніку

Директор КП пояснив, що більшість наявного зимового обладнання вичерпало свій ресурс. Піскорозкидачі працюють в агресивному середовищі, тому їхній строк служби близько п’яти років. Частина машин уже несправна і потребує заміни.

Нам сказали, що у нас зими не було. Навіщо воно потрібно?" — так комунальник передав аргументацію бюджетної комісії.

Після цих слів депутати запропонували змінити процедуру закупівлі для даного КП. Підприємство має напряму інформувати комісію про всі бюджетні запити та відмови. Це має запобігти ситуаціям, коли критично важлива техніка не закуповується через рішення фіндепартаменту.

