Головна Одеса Одеса розрахувалася за скандальним кредитом — скільки переплатили

Одеса розрахувалася за скандальним кредитом — скільки переплатили

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 13:29
Одеса достроково повернула кредит на 623 млн грн
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: ОМР

Одеса достроково погасила кредит на 623 мільйони гривень, який міська рада взяла восени на п'ять років. Разом із тілом кредиту місто вже виплатило і відсотки.

Про це стало відомо з засідання останньої цьогоріч сесії Одеської міської ради. 

Кредит закрили за кілька місяців

Депутати повідомили, що минулого тижня Одеса повністю розрахувалася за кредитом у 623 млн грн, який міська рада залучила восени. Голова комісії з питань планування, бюджету і фінансів Олексій Потапський зазначив, що фінансове навантаження виявилося значно меншим, ніж очікувалося.

"Кредит фактично вже погашений. Видатки на його обслуговування за весь період склали 891 тисячу гривень", — пояснив він.

За його словами, у проєкті бюджету на наступний рік вже перерозподілили кошти, які раніше планували спрямувати на погашення боргу. Частину з них додатково переказали до резервного фонду міста. Зазначимо, якби цю позику не погасили зараз, то переплата по ній мала становити 171 млн грн.

Навіщо брали кредит

Цей кредит міськрада схвалила наприкінці літа. Офіційно кошти планували спрямувати на 70 об’єктів медицини, освіти, та соцзахисту, а також на дороги та житлово-комунальне господарство. 

Водночас рішення викликало жваву критику з боку окремих депутатів та громадських діячів, які заявляли про можливі політичні мотиви залучення позики та ризики значної переплати за відсотками. У мерії ці закиди заперечували, наголошуючи, що кредит мав короткостроковий характер.

Нагадаємо, голова міської військової адміністрації заявив, що цей кредит був недоречний, тому треба погасити його достроково. Також ми писали, що в Одесі з’ясувалося, що комунальники входять у зиму майже без техніки

Одеса кредити Одеська область борги Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
