Україна
В Одесі планують закрити взятий минулого року кредит — деталі

Дата публікації: 11 листопада 2025 17:25
Оновлено: 17:04
Одеса достроково погасить кредит понад 600 млн грн
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеська влада раніше взяла кредит на понад 600 мільйонів гривень, щоб підтримати критичну інфраструктуру та соціальні об’єкти. За три роки переплата могла б скласти 171 мільйон гривень. Однак голова міської військової адміністрації вважає, що цей кредит недоречний, тому треба погасити його достроково.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Що це за кредит

Наприкінці серпня 2025 року депутати ухвалили рішення про взяття кредиту на понад 600 млн грн. Колишній міський голова Геннадій Труханов під час позачергової сесії 27 серпня пояснив: ці кошти потрібні для стабільності міста та забезпечення критичної інфраструктури — лікарень, шкіл, об’єктів ЖКГ, а також підтримки родин військових. Міністерство фінансів 25 серпня погодило умови позики та перелік об’єктів, які фінансуватимуться. Кредит взяли на 36 місяців, із відсотками в 171 млн грн.

Дострокове погашення

Очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак доручив розглянути можливість закриття кредиту. За його словами, в Одеси є власні вільні кошти, тож потреби у позиках немає. Дострокове погашення дозволить уникнути значної переплати та зекономити бюджетні гроші.

"Є власні вільні кошти, тож потреби у позиках немає. Проведемо детальний аналіз фінансів — якщо бюджет дозволяє, одесити не повинні платити відсотки", — написав Лисак.

Фінансові служби зараз проводять детальний аналіз бюджету, після якого ухвалять остаточне рішення щодо закриття кредиту.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі планують збільшити виплати постраждалим від війни. Також ми писали, що на оборону міста виділять ще понад 50 мільйонів.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
