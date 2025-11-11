Відео
В Одесі збільшать виплати постраждалим від російських атак

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 09:43
Оновлено: 09:43
В Одесі збільшать компенсації за зруйноване житло до 200 тис грн
Зруйнований будинок після обстрілу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі планують розширити міську програму допомоги людям, чиє житло постраждало від російських обстрілів. Тепер на підтримку зможуть розраховувати і власники садових будинків, у яких мешкають постійно. Також суми одноразових виплат збільшать удвічі.

Про це стало відомо з комісії з питань соціальної політики та праці Одеської міської ради.

Читайте також:

Виплати за житло

На засіданні профільної комісії Одеської міськради з питань соціальної політики депутати підтримали зміни до цільової програми допомоги жителям, які постраждали внаслідок російської агресії. Під час розгляду звернень громадян з’ясувалося, що чимало людей живуть у садових будинках, які офіційно не належать до житлового фонду. Проте саме ці будівлі часто зазнають пошкоджень під час атак. 

"Зазначене рішення було ініційовано нашими районними адміністраціями, враховуючи, що вони приймали заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної події, яка сталася в Одесі 30 вересня. Було з’ясовано, що є люди, які є власниками садових будинків, що не належать до житлової нерухомості. Тому ми внесли зміни, щоб і такі власники могли отримати допомогу", — зазначила директорка Департаменту праці та соціальної політики Олена Китайська.

Окрім того, якщо будинок пошкоджено настільки, що жити в ньому тимчасово неможливо, програма тепер дозволятиме відшкодовувати витрати на оренду тимчасового житла до завершення ремонтних робіт. Депутати також підтримали підвищення розміру одноразової допомоги постраждалим громадянам — з 100 тисяч до 200 тисяч гривень. Остаточне рішення ухвалять на найближчій сесії міськради.

Нагадаємо, ми писали про те, як отримати допомогу на оплату комунальних. Також ми писали, що частині пенсіонерів можуть збільшити доплати на 600 гривень.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
