Главная Одесса В Одессе увеличат выплаты пострадавшим от российских атак

В Одессе увеличат выплаты пострадавшим от российских атак

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 09:43
обновлено: 09:43
В Одессе увеличат компенсации за разрушенное жилье до 200 тыс грн
Разрушенный дом после обстрела. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Одессе планируют расширить городскую программу помощи людям, чье жилье пострадало от российских обстрелов. Теперь на поддержку смогут рассчитывать и владельцы садовых домов, в которых живут постоянно. Также суммы единовременных выплат увеличат вдвое.

Об этом стало известно из комиссии по вопросам социальной политики и труда Одесского городского совета.

Выплаты за жилье

На заседании профильной комиссии Одесского горсовета по вопросам социальной политики депутаты поддержали изменения в целевую программу помощи жителям, пострадавшим в результате российской агрессии. При рассмотрении обращений граждан выяснилось, что многие люди живут в садовых домах, которые официально не относятся к жилому фонду. Однако именно эти здания часто подвергаются повреждениям во время атак. 

"Указанное решение было инициировано нашими районными администрациями, учитывая, что они принимали меры по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, произошедшего в Одессе 30 сентября. Было установлено, что есть люди, являющиеся собственниками садовых домов, которые не относятся к жилой недвижимости. Поэтому мы внесли изменения, чтобы и такие собственники могли получить помощь", — отметила директор Департамента труда и социальной политики Елена Китайская.

Кроме того, если дом поврежден настолько, что жить в нем временно невозможно, программа теперь позволит возмещать расходы на аренду временного жилья до завершения ремонтных работ. Депутаты также поддержали повышение размера единовременного пособия пострадавшим гражданам — со 100 тысяч до 200 тысяч гривен. Окончательное решение примут на ближайшей сессии горсовета.

Напомним, мы писали о том, как получить помощь на оплату коммунальных. Также мы писали, что части пенсионеров могут увеличить доплаты на 600 гривен.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
