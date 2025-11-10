Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеса не отримала грошей від Італії на реставрацію — причини

Одеса не отримала грошей від Італії на реставрацію — причини

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 18:57
Оновлено: 19:56
Італія виділила грант на реставрацію Одеси, але роботи зависли
Одеська філармонія. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Верховна Рада досі не ратифікувала грантову угоду з Італією на відновлення культурної спадщини Одеси. Йдеться про 32 мільйони євро, які мали піти на реставрацію пам’яток у центрі міста. Через це старт реставраційних робіт відкладається, а музеї та історичні будівлі залишаються без оновлення.

Про це стало відомо під час засідання постійної комісії з питань планування забудови територій, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини.

Реклама
Читайте також:

Допомога від Італії

Грантова угода була підписана 10 липня в Римі під час Конференції з відновлення України. Італія погодилася надати 32,5 мільйона євро безповоротної допомоги на реставрацію пам’яток архітектури Одеси, постраждалих від російської агресії. За словами директора департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Івана Ліптуги, кошти після ратифікації передадуть Міністерству культури. Частину — шість мільйонів євро — спрямують на пам’ятки, що перебувають на балансі міської ради, решту — на об’єкти обласної ради.

Проєкт включає реставрацію історичних будівель у центрі міста, внесених до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Серед них: Одеський національний художній музей, Будинок Зонтага, Палац Одружень, будівля філармонії, Палац Потоцьких та Палац Абази. Варто зазначити, що це частина більш масштабного фінансування Італії для Одещини: навесні 2025 року країна пообіцяла понад 63 мільйони євро на три великі проєкти. Друга угода передбачає кредит на 30 мільйонів євро під 0% річних на 20 років, з яких перші 10 — пільговий період. Кошти спрямовані на будівництво нового корпусу обласної дитячої лікарні.

Наразі через затримку з ратифікацією роботи з реставрації пам’яток Одеси не розпочалися. Це ставить під загрозу збереження історичних об’єктів і культурної спадщини міста.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна увійшла увійшла до Виконавчої ради ЮНЕСКО. Також ми писали про те, чому в Одесі не зноситимуть пам'ятник Пушкіну.

Одеса Італія гроші Одеська область Новини Одеси допомога
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації