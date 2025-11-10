Італія виділила грант на реставрацію Одеси, але роботи зависли

Одеська філармонія. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Верховна Рада досі не ратифікувала грантову угоду з Італією на відновлення культурної спадщини Одеси. Йдеться про 32 мільйони євро, які мали піти на реставрацію пам’яток у центрі міста. Через це старт реставраційних робіт відкладається, а музеї та історичні будівлі залишаються без оновлення.

Про це стало відомо під час засідання постійної комісії з питань планування забудови територій, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини.

Допомога від Італії

Грантова угода була підписана 10 липня в Римі під час Конференції з відновлення України. Італія погодилася надати 32,5 мільйона євро безповоротної допомоги на реставрацію пам’яток архітектури Одеси, постраждалих від російської агресії. За словами директора департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Івана Ліптуги, кошти після ратифікації передадуть Міністерству культури. Частину — шість мільйонів євро — спрямують на пам’ятки, що перебувають на балансі міської ради, решту — на об’єкти обласної ради.

Проєкт включає реставрацію історичних будівель у центрі міста, внесених до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Серед них: Одеський національний художній музей, Будинок Зонтага, Палац Одружень, будівля філармонії, Палац Потоцьких та Палац Абази. Варто зазначити, що це частина більш масштабного фінансування Італії для Одещини: навесні 2025 року країна пообіцяла понад 63 мільйони євро на три великі проєкти. Друга угода передбачає кредит на 30 мільйонів євро під 0% річних на 20 років, з яких перші 10 — пільговий період. Кошти спрямовані на будівництво нового корпусу обласної дитячої лікарні.

Наразі через затримку з ратифікацією роботи з реставрації пам’яток Одеси не розпочалися. Це ставить під загрозу збереження історичних об’єктів і культурної спадщини міста.

