Италия выделила грант на реставрацию Одессы, но работы зависли

Верховная Рада до сих пор не ратифицировала грантовое соглашение с Италией на восстановление культурного наследия Одессы. Речь идет о 32 миллионах евро, которые должны были пойти на реставрацию памятников в центре города. Из-за этого старт реставрационных работ откладывается, а музеи и исторические здания остаются без обновления.

Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна, архитектуры и охраны культурного наследия.

Помощь от Италии

Грантовое соглашение было подписано 10 июля в Риме во время Конференции по восстановлению Украины. Италия согласилась предоставить 32,5 миллиона евро безвозвратной помощи на реставрацию памятников архитектуры Одессы, пострадавших от российской агрессии. По словам директора департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Ивана Липтуги, средства после ратификации передадут Министерству культуры. Часть — шесть миллионов евро — направят на памятники, находящиеся на балансе городского совета, остальные — на объекты областного совета.

Проект включает реставрацию исторических зданий в центре города, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них: Одесский национальный художественный музей, Дом Зонтага, Дворец Бракосочетаний, здание филармонии, Дворец Потоцких и Дворец Абазы. Стоит отметить, что это часть более масштабного финансирования Италии для Одесской области: весной 2025 года страна пообещала более 63 миллионов евро на три крупных проекта. Второе соглашение предусматривает кредит на 30 миллионов евро под 0% годовых на 20 лет, из которых первые 10 — льготный период. Средства направлены на строительство нового корпуса областной детской больницы.

Сейчас из-за задержки с ратификацией работы по реставрации памятников Одессы не начались. Это ставит под угрозу сохранение исторических объектов и культурного наследия города.

